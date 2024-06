Alianța Dreapta Unită, mesaj înainte de 9 iunie. „Alegerea este clară, între hoție și modernizare”

Alianța Dreapta Unită, prin liderii săi Cătălin Drulă (USR), Eugen Tomac (PMP) și Ludovic Orban (Forța Dreptei) au transmis, luni, cu șase zile înainte înainte de alegerile locale și europarlamentare, că alianța dreptei este „singura alternativă” la guvernarea PSD-PNL.

Cătălin Drulă: „PSD şi PNL i-au furat pe români, le-au crescut taxele şi au adus scumpiri”

Cătălin Drulă, președintele USR, a avut un discurs virulent la adresa liberalilor și a președintelui PNL Nicolae Ciucă, spunând că liberalii au „trădat” dreapta, în frunte cu Nicolae Ciucă, „un ostaș în slujbă proprie”, spune Drulă, făcând aluzie la cartea pe care Ciucă se pregătește să o lanseze („Un ostaș în slujba țării”), pe care-l numește „plagiator” și „mai pesedist ca pesediștii” căruia nu-i pasă de regulile democrației.

„Alegerea este una clară, între hoţie şi modernizare. PSD şi PNL i-au furat pe români, le-au crescut taxele şi au adus scumpiri, ca să plătească pensiile speciale, vilele de protocol şi vacanţele de lux. Noi am făcut PNRR şi am adus României 28 de miliarde de euro pentru modernizarea ţării”. PNL a trădat clasa de mijloc şi a adus PSD la guvernare. Nicolae Ciucă este mai pesedist decât pesediştii. Un ostaş în slujbă proprie, un om care şi-a tras pensie specială dublă faţă de contribuţie, cu şmecherii pe final, înainte de pensionare, cu o istorie de călcat în picioare justiţia din România, un plagiator, un om care nu dă doi bani pe democraţie. Noi ne-am luptat permanent cu mafia PSD, la Transporturi, în primării şi în Parlament. Duminică, un vot pentru PNL este un vot pentru hoţia PSD. România are nevoie de schimbare, iar schimbarea este alianţa Dreapta Unită”, a declarat Cătălin Drulă.

Eugen Tomac: „Prin ordonanţa de comasare a alegerilor au omorât democraţia”

ADU le transmite alegătorilor că este „alternativa reală și solidă la hoția PSD-PNL”, garantând că românilor nu le va fi „furat viitorul” și că „România nu va rămâna prizonieră încă zece ani de acum încolo” social-democraților. Totodată, Alianța Dreapta Unită acuză coaliția la guvernare că au comasat alegerile locale și europarlamentare fără transparență, în detrimentul democrației, cu scopul de a pregăti „o mare fraudă”.

„Acest proces electoral a fost conceput de PSD şi PNL cu scopul de a rămâne doar ei la masa deciziilor. Au comasat alegerile locale cu alegerile europarlamentare, fără niciun fel de transparenţă, încălcând recomandările Comisiei de la Veneţia. Au încercat să elimine de pe buletinul de vot Dreapta Unită, au eliminat din secţiile de vot reprezentanţii PMP. Practic, în momentul de faţă, PSD are cel puţin 5 reprezentanţi în secţiile de vot, alianţa Dreapta Unită doar unul, maximum doi. Prin ordonanţa de comasare a alegerilor au omorât democraţia şi au pregătit o mare fraudă. De aceea, le cerem membrilor noştri din secţiile de votare să fie vigilenţi, iar românilor să iasă într-un număr cât mai mare la vot pentru a opri această fraudă pe care PSD şi PNL o pregătesc”, a afirmat Eugen Tomac, preşedintele PMP.

Ludovic Orban: „Alegerile sunt despre supravieţuirea democraţiei în România”

Alianța Dreapta Unită le transmite românilor că la alegerile din 9 iunie nu vor vota doar administrații centrale și locale, nu doar europarlamentari, ci miza scrutinului este chiar, spune Ludovic Orban, „supraviețuirea democrației”, dacă alegătorii pun ștampila pe alianța de dreapta, sau dimpotrivă, spune el, dacă votează alianța PSD-PNL.

„Alegerile de pe 9 iunie nu sunt doar despre kilometri de asfalt, apă, gaze şi canalizare. Alegerile din 9 iunie sunt despre supravieţuirea democraţiei în României. Oamenii care vin la vot trebuie să aibă clar în vedere că votul lor este un vot pentru democraţie, dacă votează alianţa Dreapta Unită, sau un vot împotriva democraţiei, dacă votează coaliţia PSD-PNL”, a spus Ludovic Orban.

„Sunt liberal, am promovat ideile liberale timp de 34 de ani şi continui să mă lupt pentru promovarea valorilor, principiilor, ideilor liberale şi pentru o guvernare liberală, singura care este capabilă să dezvolte România la nivelul şi la potenţialul său”, a afirmat președintele Forța Dreptei.