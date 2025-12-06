Alianță în SuperLiga împotriva Legii Novak! Petiția a fost trimisă către președintele României

ADVERTISEMENT

Președintele României este și el parte din ultimul , acum după ce 7 echipe din SuperLiga au apelat la ajutorul său pentru a schimba Legea Novak.

Se cere intervenția președintelui României în cazul Legii Novak

FCSB, Dinamo, Universitatea Craiova, CFR Cluj, Rapid, Oțelul Galați și FC Botoșani se opun schimbărilor propuse de Legea de Novak și sunt cluburile care, prin reprezentanții lor, au semnat petiția pe care deputatul Ionuț Stroe a trimis-o către Nicușor Dan. Astfel, președintele este pus să stopeze „Legea Novak” și să o declare neconstituțională.

„Deputatul Ionuţ Stroe a transmis Preşedintelui României, Nicuşor Dan, o petiţie semnată de reprezentanţi ai celor mai importante cluburi sportive din România. Mesajul principal e clar: legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor româneşti pe criterii de cetăţenie trebuie oprită!”, se arată într-un comunicat de presă.

„Dincolo de argumentele juridice pe care se întemeiază solicitarea mea, vă rog să ţineţi cont de faptul că această lege distorsionează competiţia sportivă, loveşte cluburile, sportivii şi suporterii şi transformă sportul românesc într-un experiment în care paşaportul devine criteriu de selecţie, în locul valorii şi meritului sportiv. Legea este neconstituţională pentru că încalcă principiul egalităţii, afectează dreptul la muncă al sportivilor străini şi loveşte în libertatea economică a cluburilor”, a mai fost scris în comunicat.

Ce presupune Legea Novak și ce amenzi riscă formațiile din SuperLiga

La jumătatea lunii noiembrie, Camera Deputaților a aprobat, cu o largă susținere, modificarea Legii Sportului, introducând obligația ca formațiile din competițiile interne oficiale să aibă în permanență cel puțin 40% sportivi români în teren. Inițiativa este cunoscută sub , după fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, care stabilise această regulă inițial printr-un ordin ministerial.

Articolul 37.1, nou adăugat în Legea Sportului, prevede că „procentul de participare a sportivilor români de performanță, la nivel de seniori și tineret, în competițiile sportive naționale oficiale, nu poate coborî sub 40% din numărul total de sportivi care pot evolua pe teren pe durata unui meci, pentru fiecare echipă”.

Conform noilor prevederi, legea va intra în vigoare în sezonul competițional 2026/2027. Cluburile care nu respectă pragul de 40% vor risca amenzi între 500.000 și 1.000.000 de lei. Cota a fost introdusă pentru prima oară în 2022, printr-un ordin semnat de Eduard Novak, pe atunci ministru al Tineretului și Sportului. Scopul măsurii a fost extinderea bazei de selecție pentru sportivii eligibili la echipele naționale, însă aplicarea ei a fost redusă.