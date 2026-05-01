Alianţă între rivale?! Cum se pot ajuta Universitatea Craiova şi Rapid în finalul de sezon din SuperLiga

SuperLiga României a ajuns în ultima parte a sezonului. În play-off au mai rămas doar patru etape de disputat, iar toate formațiile își fac planuri pentru finalul stagiunii. În situațiile în care se află, Universitatea Craiova și Rapid se pot ajuta în perspectiva cupelor europene. FANATIK vă prezintă programul celor două echipe.

Programul pe care îl mai au Universitatea Craiova și Rapid până la finalul sezonului

Universitatea Craiova a dominat SuperLiga în actualul sezon și este pe primul loc în ierarhie, cu doar patru meciuri rămase de disputat. Oltenii au un avans considerabil înaintea întâlnirilor cu Dinamo (acasă), CFR Cluj (deplasare), Universitatea Cluj (acasă) și Rapid (deplasare). Totodată, „Știința” va disputa și finala Cupei pe 13 mai.

Dacă oltenii se gândesc deja la preliminariile din UEFA Champions League, Rapid tremură serios pentru un loc ce asigură participarea în cupele europene. Mai exact, giuleștenii se află pe poziția a 5-a în clasament înainte de înfruntările cu CFR Cluj (acasă), Universitatea Cluj (deplasare), FC Argeș (deplasare) și Universitatea Craiova (acasă).

Cum se pot ajuta Universitatea Craiova şi Rapid în finalul de sezon

Revenind la calcule, Universitatea Craiova și Rapid pot colabora în finalul sezonului din SuperLiga. Giuleștenii se duelează în următoarele două etape cu adversarele directe ale „Științei” la titlu, CFR Cluj și Universitatea Cluj. În cazul în care vor obține rezultate pozitive, jucătorii pregătiți de Costel Gâlcă îi pot ajuta pe olteni în lupta pentru primul loc.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova poate juca un rol decisiv în participarea giuleștenilor în cupele europene. Oltenii se duelează cu Dinamo în etapa a 7-a din SuperLiga, formația din Ștefan cel Mare fiind principala adversară a Rapidului în lupta pentru competițiile continentale, în contextul în care FC Argeș nu are licență.

Dacă Rapid va reuși să obțină cel puțin câte un punct din meciurile cu CFR Cluj și Universitatea Cluj, drumul Universității Craiova la titlu ar trebui să fie, cel puțin pe hârtie, mult mai accesibil. Oltenii au, cu patru etape rămase de disputat, 5, care de fapt sunt 6, puncte peste CFR (n.r. – echipa lui Daniel Pancu a beneficiat de înjumătățire) și 3, care de fapt sunt 4, peste U Cluj (n.r. – se ia în calcul locul de intrare în play-off la egalitate de puncte).

Rapid – Universitatea Craiova are loc în ultima etapă a sezonului regulat, iar jocul rezultatelor va avea un cuvânt important de spus în meciul de pe Giulești. Dacă „Știința” va beneficia de pașii greșiți ai rivalelor la titlu, în momentul meciului din etapa a 10-a a play-off-ului ar putea fi deja campioană. Acest scenariu ar fi avantajos pentru formația pregătită de Costel Gâlcă, jucătorii oltenilor având până în acel punct titlul asigurat, astfel că duelul de sub Podul Grant nu va mai avea o miză atât de mare pentru elevii lui Filipe Coelho. În acest caz, Rapid ar putea avea un meci mai facil, iar trei puncte obținute cu Universitatea Craiova ar putea însemna biletul pentru cupele europene în detrimentul lui Dinamo.

Program complicat pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova are un program de foc până la finalul stagiunii în curs. Jucătorii lui Filipe Coelho simt, cu siguranță, o presiune suplimentară, în contextul în care orașul Craiova nu a mai cucerit un titlu din anul 1991. Mai mult decât atât, „Știința” poate face chiar eventul, .

În cazul în care titlul va ajunge în Bănie, fotbaliștii nu se vor bucura de o pauză pe măsură. Noua stagiune va debuta cu Supercupa României, programată pe 4 iulie, iar Universitatea Craiova va juca un nou meci cu trofeul pe masă.

Începutul lunii iulie coincide și cu startul preliminariilor din UEFA Champions League. Dacă Universitatea Craiova va câștiga SuperLiga, formația din Bănie ar începe din turul 1 preliminar al competiției. Tragerea la sorți este programată pe 16 iunie, iar primele dueluri vor avea loc pe 7-8 iulie și 14-15 iulie.

Programul complet al preliminariilor UEFA Champions League: