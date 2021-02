Alianță „la cuțite” între PNL și USR în teritoriu. PSD, arbitrul neașteptat al disputelor din judeţe

Abia instalată la putere, coaliția dintre PNL și USR-PLUS, la care s-a alăturat și UDMR, dă semne deja de disfuncționalități la nivel local. În trei unități administrativ-teritoriale importante relația dintre liberali și USR-PLUS este în cel mai bun caz glacială.

Formarea majorităților în consiliile locale și județene după alegerile locale din septembrie între PNL și USR-PLUS, ambele formațiuni adversare declarate ale PSD s-a făcut greu sau chiar nu s-a făcut deloc. Coalizarea la nivel central după alegerile parlamentare nu a condus și la finalizarea disputelor locale dintre cele două formațiuni.

De exemplu, Iași nu are nici acum viceprimari, la aproape 5 luni de la alegeri. La Timiș, cu greu s-a ajuns la un acord, iar în Sectorul 1 se conturează o ruptură clară între primarul Clotilde Armand și organizația de sector a PNL.

PSD își ia revanșa la Iași

Situația este periculoasă pentru coaliție în ansamblul ei, existând riscul ca diferendele din teritoriu să se amplifice și la nivel central, după modelul rupturii din USL din 2014. Este de remarcat că disputele locale cele mai dure sunt cele în care USR-PLUS are organizații puternice, care îi permit să negocieze de la egal la egal cu liberalii. Numai că în aceste circumstanțe cei mai câștigați devin social-democrații care se trezesc în postura nesperată de a arbitra conflictul în beneficiul lor.

Așa par să stea lucrurile în Iași, PNL și USR-PLUS nereușind să cadă de comun acord asupra termenilor colaborării astfel că nici până astăzi orașul nu are viceprimari întrucât nu s-a constituit o majoritate clară: PNL are 11 consilieri, USR – PLUS nouă, PSD cinci, iar PMP două mandate.

Înțelegerea este îngreunată de un trecut recent complicat în județul Iași. Sub conducerea lui Costel Alexe, actualul președintel al CJ Iași, liberalii au racolat cât au putut dintre primarii PSD, printre care și Mihai Chirica ce fusese exclus din acest partid de către Liviu Dragnea. Alexe a mers atât de departe cu racolările încât a provocat revolta organizației municipale din Iași al cărei președinte, Marius Bodea, a plecat la USR, urmat mai mulți liberali. Automat, negocierile dintre PNL și USR Iași, organizație condusă de Cosette Chichirău, s-au purtat sub semnul ostilităților personale față de tandemul Alexe-Chirica.

În momentul de față, poziția liberalilor este vulnerabilizată de faptul că atât Alexe, cât și Chirica au probleme mari în justiție. Primul este acuzat de procurori că ar fi luat șpagă câteva tone de tablă pe când era ministru al Mediului, iar al doilea tocmai a fost trimis în judecată pentru că ar fi trucat caietul de sarcini al unei licitații în 2013, pe când era doar viceprimar.

„Constat că se răzbună anii în care primarul Iașului a făcut sluj în fața baronetului pesedist (…) Chirica trebuie să plece pentru că așa este normal. În urmă cu câțiva ani, îi cerea lui Dragnea să facă un pas înapoi pentru că era trimis în judecată. Acum a venit rândul lui”, cerea Chichirău pe 25 ianuarie, într-o postare pe Facebook.

Disperarea pare să-i arunce pe liberali în brațele PSD, mai ales că mulți dintre ei au fost cândva și membri ai acestui partid. Liderul PSD Iași, senatorul Maricel Popa a anunțat chiar vineri că partidul este dispus să încheie o alianță la nivel local cu PNL, Popa precizând indirect și „tariful” perceput: una dintre cele două funcții de viceprimar.

„Săptămâna viitoare vom avea un BPJ la PSD Iaşi şi vom discuta organizat, deciziile nu se iau unilateral. Dar vom merge cu candidatul nostru, indiferent cu cine vom face alianţă”, a declarat Maricel Popa, citat de News.ro.

Din partea PNL, Mihai Chirica nu a exclus alianța cu pesediștii, transmițând un avertisment vag mascat către USR-PLUS că, dacă nu mai renunță la unele condiții, majoritatea din Consiliul Local va fi PNL-PSD. „Sunt oameni responsabili şi în PSD şi în PNL. Sunt convins că şi în USR-PLUS”, a spus Chirica precizând că subiectul unei alianțe cu PSD va fi discutat într-o ședință a PNL Iași.

Alianța PNL – USR, nefuncțională în Sectorul 1

Situația devine din ce în ce mai tensionată și la Sectorul 1, unde primarul Clotilde Armand i-a acuzat public pe liberali de faptul că ar colabora cu consilierii PSD pentru a-i sabota proiectele. Practic, primarul și aliații de la PNL nu cad de acord asupra chestiunilor curente din primărie și apoi se răfuiesc cu public în ședințele Consiliului Local.

Unul dintre principalele motive de dispută este faptul că liberalii nu par dispuși să o susțină pe Clotilde Armand în războiul pe care aceasta l-a început cu firma care asigură salubritatea în sector, Romprest. Ultimul episod s-a consumat în ședința de joi a Consiliului Local.

„Compania respectivă a emis fix în timpul ședinței un comunicat de presă cum că ei nu mai presează servicii. Foarte bine, să facă ceea ce consideră. Mai exită și alte firme de salubrizare pe lumea aceasta. Dar domnii și doamnele de la PNL+PSD nu realizează asta. Vor să plătim rapid niște facturi emise nelegal de compania de salubrizare. Normal, e dragoste mare între consilierii PNL și firma respectivă”, a susținut Armand într-un comunicat publicat pe site-ul primăriei.

Pe de altă parte, și liberalii reclamă faptul că USR încearcă să impună proiecte legate de poliția locală și de Administrația Domeniului Public fără niciun fel de dezbatere. PNL susține că măsurile privind parcările de reședință sunt propuse pentru a servi interesele economice ale unui consilier USR-PLUS.

„Păcatul este că echipa PNL a avut “tupeul” să pună întrebări dificile și să ridice probleme delicate despre proiectele de pe ordinea de zi. Și despre halucinantele întâmplări de la ADP”, a afirmat Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1.

De altfel, Burduja i-a reproșat mai demult lui Armand stilul dictatorial pe care l-ar fi impus în primărie și lipsa dialogului pe proiectele importante. „Este de bun simț să ne respectăm reciproc, să dialogăm pentru a găsi cele mai bune soluții și să îi reprezentăm cu cinste pe cei care ne-au dat votul și încrederea. Sectorul 1 are nevoie de lideri, nu de șefi”, avertiza Burduja pe 28 ianuarie.

Astfel că interesele economice divergente au pus capăt alianței dintre PNL și USR, iar primarul are ca opoziție Consiliul Local în care social-democrații au căpătat rolul de arbitru.

Cinci luni pentru soluționarea disputei de la Timiș

În Timiș, conflictul dintre PNL și USR-PLUS a dus la blocarea numirii unui viceprimar la Timișoara și al unui vicepreședinte al CJ Timiș până la mijlocul lunii ianuarie. Negocierile purtate de cele două partide timp de luni în șir au fost marcate de ultimatumuri și acuzații aduse reciproc de intenția de colaborare cu PSD, partid care altminteri a fost spulberat la alegerile locale și parlamentare din județ.

Ostilitățile au fost conduse de către președintele CJ Timiș Alin Nica (PNL) și primarul Timișoarei Dominic Fritz (USR), punctul de maximă tensiune fiind pe 22 octombrie. Liberalii l-au acuzat pe Fritz că a mototolit textul protocolului de colaborare, Fritz le-a reproșat că trag de timp pentru numirile în posturile vacante ca să vadă scorul de la alegerile parlamentare.

Ziua s-a terminat cu un ultimatum al lui Fritz adresat liberalilor care, la rândul lor, au condiționat acordul privind Primăria Timișoara și Consiliul Județean de încheierea de acorduri similare în toate comunele din județ. Anterior, USR respinsese această variantă, alimentând astfel suspiciunile că ar negocie cu PSD și Pro România majoritățile din consiliile locale ale primăriilor mici.

Întrucât abia au ajuns la un acord, este greu de estimat cum va decurge colaborarea în județ dintre cele două partide. Disputele publice între fostul primar din Timișoara, liberalul Nicolae Robu, și succesorul său de la USR nu sunt de natură să detensioneze atmosfera.

Când Fritz i-a reproșat lui Robu că i-a lăsat moștenire o datorie a primărie de 120 de milioane de lei, replica fostului primar a fost una promptă și brutală.

”Citesc declaraţiile domnului Fritz, ajuns ordonator de credite la o organizaţie de anvergura Primăriei Timişoara, direct din postura de ordonator de credite al propriului buzunar, şi aceasta, cel puţin în ultimul an, exercitată împreună cu prietena, ea responsabilă de venituri -adică: întreţinătoare-, după cum dl Fritz însuşi a comunicat. Credeţi-mă, stimaţi timişoreni, chiar nu merită să dau replică acestui domn ce dovedeşte şi după aproape 3 luni de mandat că nu înţelege nimic din ce înseamnă să fii Primar. Vă spun doar ce nu înseamnă să fii Primar: Nu înseamnă să te plângi toată ziua, că nu pentru asta ai fost ales! Să se plângă poate oricine!”, scria Robu pe Facebook.