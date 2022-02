Posibila alianță PMP – AUR naște atacuri în cele două partide: ”Diaconescu, un lider gol” / ”Nu este ok ce a făcut Simion”

Președintele PMP, Cristian Diaconescu, l-a fi invitat, joi seara, pe co-liderul AUR, George Simion, la o ședință cu liderii de filiale.

În timpul discuțiilor, politicianul Alianței pentru Unirea Românilor a propus o fuziune între cele două partide şi a promis PMP că avea grup parlamentar, scrie .

Vestea unei posibile asocieri AUR – PMP nu este pe deplin acceptată în interiorul celor două construcții politice. Cristian Diaconescu și George Simion sunt criticați public din interiorul propriilor partide.

Posibila alianță PMP – AUR aduce atacuri interioare în cele două formațiuni politice

Cristian Diaconescu este atacat dur de fostul președinte al PMP, actualul europarlamentar . Acesta condamnă ideea unei posibile alianțe cu AUR și spune despre liderul formațiunii că este ”gol, lipsit de discernământ”.

”În PMP nu există tabere. Noi am luat o decizie în urmă cu un an de a ne valida un lider pe care-l credeam cu toții altfel. Astăzi, fiecare membru al partidului nostru a putut vedea un lider gol, lipsit de discernământ. Care într-un moment de criză, în loc să încerce să unească partidul, a încercat să-l pună, în disperare, pe tarabă.

Este un comportament iresponsabil. Este un comport condamnabil. Și nu mă așteptam de la un om care are atâta experiență să cadă în genunchi în fața lui Simion. Este un comportament de-a dreptul iresponsabil pe care-l condamn.

Și îmi pare rau că am ajuns în acest punct, eu am lucrat cu dânsul pe mai multe proiecte. Ce am văzut astăzi mi-a produs o stare de dezamăgire cum nu o pot exprima în cuvinte”, a declarat Eugen Tomac, joi seară, la .

Claudiu Târziu critică public gestul politic al colegului George Simion

Nici nu pare a avea susținere totală în AUR pentru o alianță sau o fuziune cu Partidul Mișcarea Populară.

Co-liderul formațiunii parlamentare, Claudiu Târziu, a declarat că nu a știut că George Simion urma să participe, joi seara, la ședința Partidului Mișcarea Populara.

”Nu am discutat în partid despre plecarea unor parlamentari AUR la alt partid. Nu știam că George Simion va participa la ședința PMP. Nu, nu este ok că a participat fără să anunțe conducerea partidului”, a declarat Târziu pentru .

Sursa citată notează că oferta lui Simion pentru PMP fost cât se poate de clar formulată: ”Colaborarea noastră trebuie să meargă fie într-o viitoare alianță, fie într-o viitoare fuziune. Am discutat toate lucrurile astea cu domnul președinte și vă puteți baza pe spusele mele că vom construia trainic pentru România, nu pentru interesul unora sau altora”.