Alianța PNL – USR-PLUS, la un pas de rupere! Contre evidente între Florin Cîțu și Vlad Voiculescu 

Alianța PNL – USR-PLUS este la un pas de rupere! Bugetul pe anul 2021 a încins spiritele și în peisaj și-au făcut apariția acuzele și ironiile. Primul care a lovit a fost actualul ministru al Sănătății. Aflat la al doilea mandat, Vlad Voiculescu s-a arătat dezamăgit de banii pe care urma să-i primească forul pe care îl conduce.

De altfel, Executivul continuă negocierile la sânge pentru buget, iar una din teme o constituie chiar sumele alocate Sănătății. În tot acest timp, premierul Florin Cîțu a dat asigurări că vor fi suficienți bani pentru ministerul condus de Vlad Voiculescu, dar și pentru campania de vaccinare.

Cu toate acestea, ministrul a precizat că încearcă să obțină mai mult. Culmea, prezent pentru prima oară la o ședință a coaliției de guvernare, Voiculescu nu a ezitat să transmită jurnaliștilor că are câteva amendamente.

Alianța PNL – USR-PLUS, la un pas de o rupere!

A fost punctul culminant într-o relație și așa destul de tensionată. Florin Cîţu a ieșit și el la atac și a transmis că Ministerul Sănătăţii are un buget mai mare decât anul trecut şi decât acum doi ani.

Premierul nu s-a oprit aici și a precizat că acele persoane care afirmă că bugetul ministerului este mai mic ori nu ştiu să citească așa ceva, ori vor doar să facă scandal.

Atacul, unul frontal la adresa lui Vlad Voiculescu, el fiind singurul care s-a arătat nemulțumit de banii pe care îi primește ministerul său, pare a fi primul condus de șeful Executivului. Până acum, Florin Cîțu s-a limitat să explice că nu este nemulțumit de prestația ministrului Sănătății.

Ce i-a transmis Florin Cîțu lui Vlad Voiculescu

“Ministerul Sănătăţii are 11,43 de miliarde de lei buget, mai mare decât anul trecut, un an special, cu cea mai mare criză de sănătate în ultima sută de ani, am alocat mai multe resurse într-un an în care nu o să avem aceeaşi situaţie.

În plus, suntem cu aproape două miliarde mai mult decât în 2019 când era un an normal. Aceste discuţii în spaţiul public sunt ori pentru că oamenii nu înţeleg şi nu ştiu să citească un buget, ori vor doar să facă scandal şi atât.

Este trist pentru că noi trebuie să mergem mai departe, România trebuie să meargă mai departe şi nu trebuie să stăm în fiecare zi să-i educăm pe oameni cum se face un buget”, a declarat Florin Cîţu.

Când s-a terminat pacea între Florin Cîțu și Vlad Voiculescu

Întors de la Bruxelles, acolo unde a prezentat și bugetul, Florin Cîțu pare că a căpătat curaj în luptele interne. Deși, nu puțini au fost cei care l-au numit un simplu pion pe harta coaliției, Cîțu a revenit în țară cu alură de jucător important și a anunțat că este decis să taie în carne vie.

Astfel, acesta nu a mai ezitat și a atacat serios atunci când i s-au pus la îndoială deciziile. Primul pe listă a fost Vlad Voiculescu, un ministru pe care liberalii îl consideră, conform surselor FANATIK, un etern nemulțumit.

Vă readucem aminte că, la începutul lunii februarie, acesta afirma că nu a avut loc vreodată o discuţie în care cineva din Guvern să îi ceară demisia. Voiculescu se lăuda chiar că are o relaţie bună cu premierul Florin Cîţu şi cu oricare ministru.

“Nu se pune problema. Nici nu a fost vreodată în discuţie ca cineva din Guvern să îmi ceară demisia. Cu domnul Cîţu am o relaţie cât se poate de bună, la fel de bună precum cea cu domnul ministru Cîmpeanu. Sunt pur şi simplu intoxicări de presă.

Ideea că un ministru s-ar certa cu alt ministru, respectiv un ministru s-ar certa cu premierul, sunt pur şi simplu intoxicări de presă. Ideea aceasta că o discuţie pe un punct anume în care fiecare vine cu propriile îngrijorări legitime, cu propria viziune asupra unui aspect sau altuia care impactează viaţa publică, educaţia, sănătatea, discuţiile sunt absolut necesare, într-un cadru cât se poate de formal, de politicos.

Asta este tot, dar, repet, nu a existat niciodată niciun fel de conflict sau ceva care să semene măcar a ceartă între oricare doi miniştri, respectiv între un ministru şi premierul ţării”, transmitea în urmă cu nici două săptămâni, Vlad Voiculescu.

De unde a plecat conflictul între Florin Cîțu și Vlad Voiculescu

Interesant este că și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare s-a implicat în scandalul bugetului de la sănătate. Acesta a explicat că vorbim “doar aparent despre o scădere”.

”De fapt, dacă ne raportăm la bugetul anului 2019, e o creştere. Aici ce a scăzut: subvenţia de echilibrare, iar subvenţia de echilibrare la Casă de la 9 la 6 miliarde scade în condiţiile în care Casa în acest an în care ne revenim va avea o colectare a contribuţiilor mult mai bună.

Deci, ca atare, 6 miliarde va fi subvenţia de echilibrare şi va fi cu un miliard mai mare decât subvenţia de echilibrare din 2019 pe care îl luăm ca an de referinţă pentru un an normal….

Nicio cheltuială care este destinată bunurilor şi serviciilor, a medicamentelor, a tuturor celor necesare în sănătate (nu scade – n. r.), cheltuiala pentru sănătate creşte. Este la 102% faţă de anul trecut. Deci, nu se umblă la cheltuiala pentru sănătate.

Este strict subvenţia pe echilibrare şi faptul că nu mai plătim atâtea concedii medicale cum am plătit anul trecut pentru că nu va mai fi aceeaşi situaţie, iar acolo facem încă o economie în jur de 700 milioane de lei. Aceasta este explicaţia”, a afirmat și şeful de la Finanţe.