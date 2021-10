Alianțe neașteptate la Bravo, ai Stil! Celebrities? Gestul făcut de Viviana Sposub după ce s-a aflat că Raluca Dumitru este noua concurentă

După ce Nicoleta Nucă a fost eliminată din competiție au urmat și alte surprize în show-ul de la Kanal D. Ce gest a făcut acum Viviana Sposub, după ce s-a aflat că Raluca Dumitru este noua concurentă?

După ce a făcut parte din , frumoasa brunetă a decis să își urmeze pasiunea pentru fashion și să arate de ce este capabilă în platoul Bravo, ai Stil! Celebrities.

Viviana Sposub, mesaj public pentru Raluca Dumitru

Fosta Faimoasă a ținut să îi anunțe și pe urmăritorii ei de pe Instagram în privința deciziei luate. Se pare că își dorea de multă vreme să facă parte din acest show la Kanal D.

„Dragii mei, vin cu vești bune pentru voi! După SURVIVOR am declarat că a fost cea mai grea experiență din viața mea, acum urmează un alt proiect.

Vă spun sincer că mi-am dorit de foarte mult timp să fac parte din această emisiune și să învăț foarte multe despre stil.

Îmi doresc să fiu la înălțimea așteptărilor voastre, să fiți alături de mine și să nu vă dezamăgesc. Sper să fiu pe placul vostru și să mă cunoașteți și din alt punct de vedere.

Am avut emoții mari când am intrat în acest proiect. O să am nevoie de voi să mă votați la 1206 INDICATIV 7”, este mesajul postat de Raluca Dumitru pe .

Viviana Sposub a ținut să fructifice acest moment și să își atragă, poate, o nouă aliată. Iubita lui George Burcea este în conflict cu mai multe colege din emisiune, așa că gestul este unul justificat.

I-a lăsat un comentariu pe Instagram, atrăgându-le atenția fanilor. “Yassss”, a scris Viviana, după ce Raluca a postat mesajul anterior. O admiratoare a reacționat și a “taxat-o” imediat: “O aliată, deja?”.

Ce se întâmplă în prima ediție în care apare noua concurentă Bravo, ai Stil! Celebrities

inclusiv în platou să se transforme în aliata Ralucăi Dumitru, așa cum o dovedesc imaginile din promo.

“Fii tu, fii reală, spune ce gândești dacă nu îți place o ținută, fii sinceră. Vino cu ținute compuse, nu cu ținute simple și bijuterii”, o îndeamnă Viviana pe noua ei colegă.

Surpriză însă! Se pare că Raluca Dumitru le “înțeapă” încă de la început pe rivalele ei. După experiența Survivor, este convinsă că nu există prietenii într-un concurs.

“Am văzut că fetele erau nemulțumite de nominalizările făcute, dar cred că au uitat la ce competiție sunt. Aici nu există prietenii, aici cea bună câștigă. Clar!”, a mărturisit Raluca Dumitru.