Aliat-surpriză pentru Cristi Chivu! Un superstar al fotbalului mondial a intervenit în transferul lui Ademola Lookman la Inter

, atacantul dorit de Cristi Chivu. Formația din Bergamo nu dorește însă ca fotbalistul să semneze cu o rivală din Serie A, iar din acest motiv a refuzat oferta de 45 de milioane de euro. Confederația Africană de Fotbal a simțit nevoia de a interveni în această situație, iar un nume uriaș din fotbalul mondial a făcut un gest surprinzător în acest sens.

ADVERTISEMENT

Un superstar al fotbalului mondial a intervenit în transferul lui Ademola Lookman la Inter

Conducătorii fotbalului din Africa nu își doresc ca Ademola Lookman să rămână „blocat” la Atalanta, club pentru care nu mai dorește să joace. Nigerianul vrea să semneze cu Inter, însă conducătorii clubului din Bergamo au refuzat toate ofertele „nerazzurrilor”.

În acest context, CAF a decis să intervină, prin intermediul fostului mare atacant Didier Drogba. „Didier Drogba a sosit recent în Italia din partea CAF pentru a-l reprezenta pe Ademola Lookman. Fostul atacant ar fi transmis o petiție de 50 de pagini clubului Atalanta, în care solicită ca transferul lui Lookman la Inter să se finalizeze.

ADVERTISEMENT

Ce mesaj a transmis Didier Drogba clubului Atalanta

Mutarea este blocată de cerințele celor de la Atalanta. Mai exact, petiția solicită un proces ‘corect și transparent’ în privința transferului. Lookman a făcut tot posibilul pentru a semna cu Inter, club cu care a ajuns la un acord de mai multe săptămâni.

Inter a transmis două oferte celor de la Atalanta, însă ambele au fost refuzate. Din acest motiv, Lookman a cerut să plece, inclusiv pe rețelele sociale, unde a afirmat că reprezentanții Atalantei i-au promis că se va transfera în această vară”, au notat cei de la .

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut dacă mesajul lui Drogba va avea un impact în decizia celor de la Atalanta. .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat antrenorul Atalantei despre Ademola Lookman

Chiar dacă nu va semna cu Inter, șansele ca Ademola Lookman să continue la Atalanta sunt aproape inexistente, ținând cont de relația actuală dintre club și fotbalist. Noul antrenor al echipei, Ivan Juric, a vorbit despre situația jucătorului nigerian.

ADVERTISEMENT

„A fost corect cu mine, a explicat cum gândește”, a afirmat tehnicianul croat, conform sursei menționate. Lookman a semnat cu Atalanta în 2022, după experiențe în Anglia, la Everton, Fulham sau Leicester, dar și în Germania, la RB Leipzig.