Alibec, formă maximă după ce a scăpat de FCSB. Decisiv și în Farul – Dinamo, a pasat pentru un alt fost jucător al campioanei

, din runda cu număarul 25 a SuperLigii României, a avut o primă repriză în care formația gazdă a reușit să deschidă scorul după o fază excelentă.

Denis Alibec și Eduard Radaslavescu au făcut-o șah-mat pe Dinamo în meciul de la Ovidiu

Denis Alibec, revenit la Farul de la FCSB, a avut un impact important pentru formația constănțeană, iar după ce a marcat în victoria cu Universitatea Craiova, 4-1, a reușit să fie decisiv și în meciul cu .

Atacantul a fost trimis din primul minut de către Ianis Zicu și a răsplătit încrederea antrenorului după puține minute de joc. Un contraatac rapid al celor de la Farul l-a găsit în careu pe Denis Alibec, iar acesta din poziție excelentă a preferat să nu dea la poartă ci să-i paseze lui Eduard Radasvalescu, iar acesta a marcat cu un șut simplu, pe jos, din doar câțiva metri.

Totuși, răspunsul bucureștenilor nu a întârziat să apară și a venit în finalul primei reprize, din partea lui Kennedy Boateng. Urcat în careu la o lovitură de colț, acesta a profitat de ieșirea lui Alexandru Buzbuchi și a marcat cu o lovitură de cap din 6 metri, după o săritură impresionantă, și a anunlat astfel reușita lui Eduard Radaslavescu.

FCSB i-a dat gratis pe Radaslavescu și Denis Alibec la Farul

Transferat pe când era un puști promițător de către FCSB, în 2022, Eduard Radaslavescu nu a reușit să se impună la formația roș-albastră și din vara anului 2024 a fost cedat înapoi la Farul Constanța, gratis. Mijlocașul ofensiv pare că și-a regăsit acum pofta de fotbal și redevine un jucător important în SuperLiga. În actualul sezon, înainte de partida cu Dinamo, Radaslavescu avea 24 de prezențe, 1 gol și 4 pase decisive. În comparație, la FCSB în cele 47 de meciuri, acesta nu a reușit vreun assist.

De cealaltă parte, Denis Alibec pare că nu a plecat de la Farul niciodată și s-a integrat direct în sistemul tactic gândit de Ianis Zicu. Atacantul, chiar dacă nu este la nivel fizic sută la sută, lucru recunoscut de antrenorul constănțenilor, și-a făcut simțită prezența și i-a chinuit pe fundașii lui Dinamo.