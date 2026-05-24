Alibec, mare atacant, mare mincinos! Dovada că i-a înjurat pe copiii de mingi de la baraj. Exclusiv

Denis Alibec (35 de ani) s-a aflat în centrul unui episod cel puțin controversat la finalul meciului Chindia Târgoviște – Farul Constanța 3-3, disputat sâmbătă în turul barajului de menținere/promovare în SuperLiga. Concret, extrem de supărat că echipa sa riscă în continuare destul de mult să ajungă în Liga 2, atacantul și-a vărsat frustrarea pe copiii de mingi de la stadion, juniori la Barca Academy România.

Denis Alibec i-a înjurat pe copiii de mingi de la Chindia, iar ulterior a negat incidentul

Fotbalistul i-a înjurat pe micuții respectivi în drumul său spre zona vestiarelor, susținând că și aceștia la rândul lor l-ar fi jignit constant în timpul partidei. „Duceți-vă-n p**a mea, că m-ați înjurat tot meciul”, le-a spus Alibec copiilor extrem de încântați să se afle în preajma lui, dornici să dea mâna cu el, să îi ia un autograf sau poate chiar să facă o poză.

în secțiunea de comentarii a postării FANATIK și s-a apărat spunând că nu s-a adresat către copiii de acolo în acele clipe, ci către anumiți oficiali ai clubului Chindia. „N-am înjurat copiii, nu am să o fac niciodată! Eu vorbeam cu cei de la Chindia”, a transmis Alibec.

Acum, micuții respectivi au confirmat evenimentele: „Am vrut să batem palma cu el și ne-a zis ceva foarte urât”

Doar că acum FANATIK a stat de vorbă cu puștii respectivi, iar ei au explicat exact ce s-a întâmplat, confirmând informația oferită inițial și, implicit, comportamentul de netolerat afișat de fotbalist în acel context. „Am vrut să batem palma cu el și ne-a zis ceva foarte urât. Vă rog să tăiați, ne-a zis: Duceți-vă în **** mea, că m-ați înjurat toți”, au confirmat doi dintre micuții implicați în scena respectivă – vezi video mai jos.

În mod firesc în contextul dat, Denis Alibec a fost foarte nemulțumit de rezultatul de la Târgoviște, , iar în acest sens s-a exprimat mai mult decât clar la finalul partidei, după tensiunile dintre el și copiii de mingi: „Suntem nemulțumiți că am luat trei goluri de la Chindia Târgoviște. Nu știu… Nu știu ce se întâmplă cu clubul acesta. Nu reușim să câștigăm. Avem atâtea ocazii, luăm goluri pe greșelile noastre. Mai este un meci și sper să-l tratăm cu maturitate, pentru că avem atâtea meciuri în Liga 1, suntem jucători cu experiență și totul depinde de noi”.

