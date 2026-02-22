Sport

Alibec nu a putut să o ajute pe FCSB și a făcut scandal după FC Argeș – Farul 1-0: „N-am văzut de mult așa țărănie!”

Denis Alibec a avut un discurs nuclear după înfrângerea Farului Constanța în fața lui FC Argeș. Care au fost gesturile ce l-au scos din sărite pe internaționalul român
Ciprian Păvăleanu
22.02.2026 | 18:19
Alibec nu a putut sa o ajute pe FCSB si a facut scandal dupa FC Arges Farul 10 Nam vazut de mult asa taranie
ULTIMA ORĂ
Denis Alibec a răbufnit după FC Argeș - Farul 1-0 și a descris comportamentul suporterilor piteșteni ca fiind „țărănie”. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Farul Constanța a fost învinsă de FC Argeș în etapa a 28-a și și-a pierdut orice șansă la calificarea în play-off. Piteștenii s-au impus cu scorul de 1-0, iar Alibec nu a mai suportat și a lansat un atac dur la adresa suporterilor „vulturilor violeți”.

Denis Alibec, un car de nervi după FC Argeș – Farul Constanța

Șansele elevilor lui Ianis Zicu pentru o poziție de play-off erau infime cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat, însă înfrângerea de pe terenul lui FC Argeș a anulat orice speranță a „marinarilor”. La finalul partidei, Denis Alibec a analizat greșelile echipei sale, însă s-a arătat complet deranjat de comportamentul suporterilor adverși.

ADVERTISEMENT

Atacantul „marinarilor” nu înțelege de ce fanii piteșteni au fost atât de agresivi. Veteranul a dezvăluit că mulți dintre colegii săi au fost înjurați de familie și luați la țintă cu bulgări de zăpadă: „O greşeală de-a noastră la o fază fixă şi acesta a fost meciul. După cornerul acela, ei nu au mai jucat deloc, fotbal zero. Noi am încercat să aducem mingea în faţa porţii, am avut şi ocazia aceea cu capul. Probabil dacă marcam acolo, câştigam meciul.

Un meci foarte urât, un teren foarte prost, oamenii înjură… Ce să mai zic, nu mai zic nimic. Cu cei mici am făcut poze, pentru că îmi plac copiii. Nu am mai văzut de mult aşa ţărănie… Nu ştiu ce să zic. Eu am înţeles că îţi susţii echipa, dar să înjuri de familie, să dai cu bulgări în cap… Treaba lor. Fiecare face ce vrea.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Chiar n-am arătat bine, cred că nu am avut ambiţie. Ei au avut ambiţie mai mare ca noi. Nu am reuşit să ne impunem jocul. Sigur şi-au dorit mai mult victoria. Nu v-aţi obişnuit la noi? Se stă numai pe jos. Ai 1-0 în minutul 50 şi nu mai joci deloc. Acesta e fotbalul românesc. Poate o să ne revenim şi noi. Mi s-a părut roşu la Tudose, dar nu vreau să vorbesc de Istvan Kovacs, îl respect şi el ştie mai bine ce a văzut”, a declarat Denis Alibec, la flash interviu, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Nu s-a terminat pe teren: Dani Coman, dialog cu Istvan Kovacs la vestiare!...
Digisport.ro
Nu s-a terminat pe teren: Dani Coman, dialog cu Istvan Kovacs la vestiare! Ce s-a întâmplat la pauză

Gigi Becali își pusese speranțele în Farul Constanța! Misiune grea pentru campioana României

Rezultatele slabe ale FCSB-ului din prima parte a sezonului se resimt cu câteva etape înainte de finalul celor 30 de etape, iar campioana en-titre riscă să nu se califice în play-off în acest sezon. În calculele făcute de Gigi Becali, Farul Constanța avea un rol extrem de important, iar patronul roș-albaștrilor era sigur că echipa lui Gică Hagi o va ajuta indirect pe FCSB să se califice în play-off.

Din păcate pentru fanii roș-albaștrilor, misiunea lui Elias Charalambous devine din ce în ce mai dificilă, întrucât toate echipele din față își câștigă meciurile. În acest moment, FCSB se află la șase puncte de locul șase și poate rata play-off-ul chiar și cu maximum de puncte din ultimele trei meciuri.

ADVERTISEMENT
Tensiune în vestiarul Rapidului înaintea derby-ului cu Dinamo: “S-a simţit presiunea! Este normal...
Fanatik
Tensiune în vestiarul Rapidului înaintea derby-ului cu Dinamo: “S-a simţit presiunea! Este normal să mai existe nemulţumiri”
Giovanni Becali a anunţat marea favorită la câştigarea SuperLigii: “Pot să îşi asigure...
Fanatik
Giovanni Becali a anunţat marea favorită la câştigarea SuperLigii: “Pot să îşi asigure titlul înainte de play-off!”
SuperLiga, live blog etapa 28. FC Argeș, victorie mare cu Farul și pas...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 28. FC Argeș, victorie mare cu Farul și pas uriaș către play-off! FCSB, într-o situație critică. Clasamentul actualizat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Miliardarii din fotbalul românesc se extind în Europa! Afacerea de 14 milioane de...
iamsport.ro
Miliardarii din fotbalul românesc se extind în Europa! Afacerea de 14 milioane de euro finalizată
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!