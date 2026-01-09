Sport

Alibec și Tavi Popescu au ratat startul amicalului FCSB – Beșiktaș și s-au dus direct la vestiare! Video

FCSB a jucat primul și singurul amical din cantonamentul din Antalya, contra celor de la Besiktas, iar doi dintre jucătorii echipei au fost surprinși de startul partidei.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
09.01.2026 | 17:01
Alibec si Tavi Popescu au ratat startul amicalului FCSB Besiktas si sau dus direct lavestiareVideo
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Cum au fost surprinși Alibec și Popescu la amicalul cu Besiktas
ADVERTISEMENT

Denis Alibec și Octavian Popescu nu au fost trimiși din primul minut pe teren de către Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar aceștia nu au venit la teren când meciul a început.

Ce au făcut Alibec și Tavi Popescu la meciul dintre FCSB și Besiktas

Cei doi fotbaliști ai campioanei României au fost surprinși în momentul în care au ajuns la terenul unde se joacă meciul dintre FCSB și Besiktas. Interesant este că din partidă trecuseră deja 12 minute și s-au dus direct la vestiare.

ADVERTISEMENT

Cei doi i-au salutat pe oamenii din presă în momentul în care au trecut pe lângă aceștia și păreau extrem de relaxați. Cel mai probabil vor juca în repriza secundă a partidei cu Besiktas, în final, asta pentru că Charalambous va încerca să-i testeze pe titulari cât mai mult pentru a le oferi un ritm de joc înainte de debutul campionatului ce va avea loc săptămâna viitoare.

  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic – Cisotti, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Toma

ADVERTISEMENT
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe...
Digi24.ro
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”

Alibec, ca și plecat de la FCSB, a rămas în cele din urmă la campioana României

Denis Alibec părea în luna decembrie că este unul dintre jucătorii ce va pleca cu siguranță de la FCSB în perioada de mercato din iarnă. Atacantul i-a supărat pe oficialii ochipei după ce s-a operat fără acordul lor și nu a putut să joace în mai multe partide, chiar într-o perioadă în care și Daniel Bîrligea era absent.

ADVERTISEMENT
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit:...
Digisport.ro
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de viață`”

Totuși, Gigi Becali spune că atacantul l-a sunat și i-a cerut să rămână la echipă, iar patronul a fost de acord: „De Alibec am spus: `Să-l luați, să-l rupeți la antrenamente`. Eu încă am încredere în el, că poate să facă lucruri frumoase”.

Tavi Popescu, transfer în Arabia Saudită? Ce spune Marius Șumudică

S-a vorbit foarte mult despre o posibilă plecare a lui Tavi Popescu de la FCSB, iar destinația ar fi noua echipă a lui Marius Șumudică, Al-Okhdood, Chiar Gigi Becali a spus că a fost întrebat despre posibilitatea ca jucătorul său să fie lăsat să se transfere și a recunoscut că îi surâde ideea.

ADVERTISEMENT

Totuși, Marius Șumudică a lămurit lucrurile într-o declarație pentru FANATIK: „Vom face trei transferuri la echipă. Avem câțiva jucători interesanți din Europa pe care vrem să-i aducem. Nu facem însă niciun transfer din România, nu e niciun jucător român pe listă”.

Florin Tănase s-a antrenat în dimineața meciului FCSB – Beșiktaș, dar nu a...
Fanatik
Florin Tănase s-a antrenat în dimineața meciului FCSB – Beșiktaș, dar nu a fost nici pe foaie. De unde a văzut partida. Video exclusiv
Aceasta este echipa unde merge Mirel Rădoi. Semnează și revine imediat pe bancă,...
Fanatik
Aceasta este echipa unde merge Mirel Rădoi. Semnează și revine imediat pe bancă, după aventura de la Craiova. Update
După ce a plecat de la FCSB și Rapid, Răzvan Oaidă a ajuns...
Fanatik
După ce a plecat de la FCSB și Rapid, Răzvan Oaidă a ajuns acum în Liga 2!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Dumitru Dragomir a anunțat un transfer spectaculos din Liga 1: 'Am înțeles că...
iamsport.ro
Dumitru Dragomir a anunțat un transfer spectaculos din Liga 1: 'Am înțeles că pleacă. Poate juca titular în Anglia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!