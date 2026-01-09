Alibec și Tavi Popescu au ratat startul amicalului FCSB – Beșiktaș și s-au dus direct la vestiare! Video

ADVERTISEMENT

Denis Alibec și Octavian Popescu nu au fost trimiși din primul minut pe teren de către Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar aceștia nu au venit la teren când meciul a început.

Ce au făcut Alibec și Tavi Popescu la meciul dintre FCSB și Besiktas

Cei doi fotbaliști ai campioanei României au fost surprinși în momentul în care au ajuns la terenul unde se joacă . Interesant este că din partidă trecuseră deja 12 minute și s-au dus direct la vestiare.

Cei doi i-au salutat pe oamenii din presă în momentul în care au trecut pe lângă aceștia și păreau extrem de relaxați. Cel mai probabil vor juca în , în final, asta pentru că Charalambous va încerca să-i testeze pe titulari cât mai mult pentru a le oferi un ritm de joc înainte de debutul campionatului ce va avea loc săptămâna viitoare.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic – Cisotti, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Toma

Alibec, ca și plecat de la FCSB, a rămas în cele din urmă la campioana României

Denis Alibec părea în luna decembrie că este unul dintre jucătorii ce va pleca cu siguranță de la FCSB în perioada de mercato din iarnă. Atacantul i-a supărat pe oficialii ochipei după ce s-a operat fără acordul lor și nu a putut să joace în mai multe partide, chiar într-o perioadă în care și Daniel Bîrligea era absent.

Totuși, Gigi Becali spune că atacantul l-a sunat și i-a cerut să rămână la echipă, iar patronul a fost de acord: „De Alibec am spus: `Să-l luați, să-l rupeți la antrenamente`. Eu încă am încredere în el, că poate să facă lucruri frumoase”.

Tavi Popescu, transfer în Arabia Saudită? Ce spune Marius Șumudică

S-a vorbit foarte mult despre o posibilă plecare a lui Tavi Popescu de la FCSB, iar destinația ar fi noua echipă a lui Marius Șumudică, Al-Okhdood, Chiar Gigi Becali a spus că a fost întrebat despre posibilitatea ca jucătorul său să fie lăsat să se transfere și a recunoscut că îi surâde ideea.

Totuși, Marius Șumudică a lămurit lucrurile într-o declarație pentru FANATIK: „Vom face trei transferuri la echipă. Avem câțiva jucători interesanți din Europa pe care vrem să-i aducem. Nu facem însă niciun transfer din România, nu e niciun jucător român pe listă”.