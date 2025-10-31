Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alibec, transferat la U Cluj? Răspunsul dat de Gigi Becali în direct

Gigi Becali a vorbit despre un posibil transfer al lui Denis Alibec de la FCSB la Universitatea Cluj, asta după ce atacantul a fost o dezamăgire completă în acest sezon.
Mihai Alecu
31.10.2025 | 16:16
Alibec transferat la U Cluj Raspunsul dat de Gigi Becali in direct
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, mesaj clar în privința plecării lui Denis Alibec de la FCSB
Luat de la Farul Constanța în vară, Denis Alibec are o perioadă dificilă la FCSB, după ce evoluțiile sale au fost mult sub așteptări.

Ce spune Gigi Becali despre plecarea lui Denis Alibec de la FCSB

Atacantul chiar s-a certat rău și cu suporterii, iar minutele pe care le prinde sunt din ce în ce mai puțin. Gigi Becali a vorbit despre situația jucătorului și a anunțat că jucătorul de la FCSB este greu de luat de către cei de la Universitatea Cluj, asta în contextul în care președintele echipei ardelene, Radu Constantea, a recunoscut că îl vrea pe internaționalul român în perioada de mercato ce urmează în iarnă.

„Păi, normal că îi interesează, că Alibec e jucătorul valoros. Să vedem dacă-și revine. Nu are rost acum să vorbim. Bine, mă, ca să-l ia U Cluj pe Alibec mai trebuie să mănânce multă, multă brânză. Trebuie să discute cu băieții (n.r. ironie la adresa lui Cristiano Bergodi pentru modul în care vorbește)”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Denis Alibec, o mare dezamăgire pentru FCSB în acest sezon

Luat de la Farul, asta după ce și în sezonul trecut a fost dorit de Gigi Becali, Denis Alibec nu s-a ridicat până acum la nivelul așteptărilor. Atacantul are 12 meciuri, un gol și două pase decisive, cifre care dovedesc că nu a reușit să se impună și să fie jucătorul care a fost în primul lui mandat în tricoul echipei roș-albastre.

De altfel, evoluțiile slabe l-au făcut să intre și în gura suporterilor, cu care a avut un conflict verbal dur după meciul pierdut de FCSB, 1-2, cu Metaloglobus, Atunci acesta s-a contrat cu fanii din Peluza Nord, conflict care între timp, conform spuselor lui Gheorghe Mustață, s-a stins. Totuși, așteptările cu privire la prestațiile lui Alibec rămân în continuare ridicate și fanii speră că jucătorul o să fie decisiv și va ajuta la revirimentul echipei.

U Cluj, duel cu FCSB. Cristiano Bergodi vrea să o învingă pe campioana României

Cei de la Universitatea Cluj se pregătesc de un meci tare, care ar putea să însemne că șansele de calificare în play-off se diminuează și mai mult în cazul unui eșec. Ardelenii dau piept cu FCSB, formație care la rândul ei nu a avut rezultatele așteptate în actuala stagiune și care trage din greu pentru a se apropia de locurile de play-off. Ambele echipe vin însă după două victorii importante, una în campionat, una în Cupa României.

U Cluj, cu Cristiano Bergodi recent instalat pe bancă, s-a impus, 2-1, cu Oțelul, în deplasare, și tot 2-1, cu Metalul Buzău. De cealaltă parte, cei de la FCSB au învins la scor o echipă de nerecunoscut a celor de la UTA Arad, după care s-au impus și în Cupa României, 3-1, cu Gloria Bistrița. Acum, meciul ce va avea loc pe Cluj Arena urmează să fie unul în care peste 20.000 de fani vor fi pe stadion și miza va fi uriașă pentru ambele echipe.

Denis Alibec, OUT de la FCSB? Gigi Becali a dat verdictul

