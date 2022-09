Alice Cavaleru a fost externată de la maternitate. Soția lui Vladimir Drăghia, imagine emoționantă cu fiica cea mică

Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Drăghia, a fost externată din maternitate, la două zile de când a adus pe lume al doilea copil.

Alice Cavaleru a fost externată de la maternitate

Vladimir Drăghia și partenera lui de viață sunt în culmea fericirii în aceste momente. Actorul din serialul “Clanul” , iar Alice Cavaleru a fost recent externată din maternitate.

Soția lui Vladimir Drăghia a postat o imagine emoționantă cu micuța Alegra Nova, care a venit pe lume marți seară.

Cei doi au ajuns deja acasă cu fetița, acolo unde au fost așteptați de Zora, fiica cea mare a lui Vladimir Drăghia și a lui Alice Cavaleru.

“Copilul numărul 2: spălat, hrănit, iubit, adormit.”, a scris Alice Cavaleru în dreptul unei imagini cu fiica ei.

Alegra, unul dintre numele pe care Vladimir Drăghia și soția sa l-au ales pentru fiica lor, are o semnificație specială. Numele micuței înseamnă vesel, plin de viață și este de origine italiană.

Micuța s-a născut pe 6 septembrie, în jurul orei 23. La naștere a avut o greutate de 3,530 kg și 53 de cm lungime.

Ce probleme are Alice Cavaleru după ce a devenit mamă pentru a doua oară

a născut pe cale naturală și le-a dezvăluit urmăritorilor cu ce probleme se confruntă.

Alice Cavaleru are picioarele umflate, ceea ce este normal după o naștere naturală. Aceasta nu mai știe dacă a avut această problemă și după prima naștere.

Nu doar picioarele i s-au umflat vedetei, ci și mâinile și abdomenul.

“Am picioarele umflate după nașterea naturală. Nu-mi amintesc dacă am avut parte de așa ceva la prima naștere, dar azi am fost șocată să descopăr că am niște pâinici în loc de picioare.

Umflarea post-partum apare în principal la nivelul picioarelor, gleznelor și feței, dar eu am și mâinile, și abdomenul. Ieri eram o panseluță, astăzi sunt o grăsuță.”, a explicat Alice Cavaleru pe .