Alice Cavaleru, momente grele cu fiica sa cea mică, Alegra. Boala cu care a fost diagnosticată micuța

Soția lui Vladimir Drăghia a trecut prin . Alegra a fost diagnosticată cu o boală care a necesitat internare în spital pentru o perioadă, unde micuța a primit tratament cu antibiotic.

Alice Cavaleru, clipe de panică. Diagnosticul primit de fiica sa, Alegra

Alice Cavaleru s-a simțit pregătită să vorbească despre problemele prin care a trecut cu fiica sa cea mică, Alegra. Bebelușul, care acum are o lună de la venirea pe lume, a făcut o infecție pe glanda salivară, iubita lui Vladimir Drăghia plecând de urgență la spital.

„Când avea Alegra două săptămâni, într-o seară, pregătind-o pentru somn, am sesizat că are fața umflată rău pe o parte. L-am anunțat pe Vladimir că plec la spital cu ea și am ieșit imediat pe ușă.

A urmat cea mai lungă și urâtă noapte pe care o poate avea o proaspătă mămică. M-am internat cu ea în spital spre dimineață, după o noapte de așteptare. Făcuse o infecție pe glanda salivară.

Diagnostic: parotidită infecțioasă, lucru foarte rar întâlnit la un bebeluș atât de mic. A doua zi, de dimineață, a început tratamentul cu antibiotic. Au fost momente grele care au părut o veșnicie și am simțit că am fost nevoită să mă lupt pentru fiecare clipă din acea noapte.

Vladimir venea zilnic cu schimburi pentru noi, mâncare și tot ce aveam nevoie. Am făcut tot posibilul să rămân puternică pentru ea și să nu pierd laptele. Zilele treceau greu, nopțile și mai greu, dar măcar ea se simțea din ce în ce mai bine.

După cinci zile de tratament, cu o zi înainte să plecăm acasă, au venit rezultatele analizelor: septicemie. Infecția ajunsese în sânge. Urma să mai stăm șapte zile în spital. Alegra trebuia să primească un alt antibiotic conform antibiogramei”, a scris Alice Cavaleru pe pagina de .

Alice Cavaleru, despre boala bebelușului său. Cum se simte acum

Alice Cavaleru a ascultat întocmai vorbele doctorului și a încercat să fie puternică pentru a depăși acest hop din viața fiicei sale, Alegra. a primit antibiotic dimineața și seara într-o perfuzie pentru o oră, timp de mai multe zile.

Din păcate, la rândul său influcencerița a făcut o reacție urâtă pe piept, gât și maxilar. Acela a fost momentul în care a realizat că trebuie să-și revină pentru bebeluș, dar și pentru fiica care o aștepta acasă, Zora.

În momentul de față Alegra este bine și a trecut peste experiența neplăcută, care a făcut-o pe Alice Cavaleru să fie solidară cu mamele care au avut la rândul lor asemenea momente grele cu copiii lor.

„Mereu când sunt întrebată dacă mai pot, dacă sunt obosită, dacă am apucat să dorm, în mintea mea răspunsul e mereu același: pentru copilul meu aș face înconjurul lumii de câte ori ar fi necesar.

Puterea unei mame este infinită și mă bucur că după tot ce am trăit, pot să vă las aici povestea noastră de încurajare”, a încheiat soția lui Vladimir Drăghia, în social media.