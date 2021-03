Alice Peneacă, adevăruri nespuse de fotomodelele de succes: „Los Angeles e iadul pe pământ”

Alice Peneacă e una din cele mai de succes fotomodele românce care a reușit să cucerească lumea, iar frumusețea ei răpitoare și zâmbetul pe care îl afișează ascund lucruri neplăcute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Manechinul a stat mulți ani în străinătate, iar oamenii care o admiră ar putea fi invidioși pe viața pe care a dus-o, mai ales că lumea crede că a fi fotomodel este ceva wow, că reușești să cunoști fericirea cu adevărat mai ales călătorind.

Alice a povestit în emisiunea lui Marius Tucă anumite lucruri pe care nu toate fotomodelele le recunosc. Lumea modelling-ului nu este una ușoară, iar visul american se poate transforma într-un coșmar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alice Peneacă, lucruri nespuse despre cariera ei de fotomodel

Peneacă a spus cum a început această carieră, iar prima ei experiență a fost cu Hong Kong-ul, unde a ajuns nu doar fără să știe mandarina, dar nici engleza n-o stăpânea foarte bine.

Înainte să ajungă în Asia, frumoasei bucureștence i s-a spus că e prea mică de statură pentru a face ceva în lumea modei, însă s-a încăpățânat să demonstreze agențiilor de pe plaiurile noastre că se înșală și așa a și fost.

ADVERTISEMENT

„La început mi s-a zis că sunt prea mică de statură. Mi s-a zis că nu facem contract, că mergem pe încredere. Am început să lucrez foarte mult și asta a fost. Am plecat prima oară în Hong Kong, dar nu am făcut nimic. Am fost în iulie-august, o căldură extraordinară. Am fost la castinguri, cunosc Hong Kong-ul foarte bine, dar n-am învățat decât stațiile de metrou în mandarină.

Nu există agenții în România care să știe exact ce și cum și e păcat pentru că există foarte multe tinere frumoase. Am primit prima oară un mesaj de la firma Guess pe Instagram și le-am dat toate detaliile, cine sunt, de unde sunt. Mi-au cerut și numărul de telefon, iar la un moment dat m-a sunat un număr din vreo 6 cifre. Era chiar Paul Marciano (n.r.: fondatorul și directorul Guess). Inițial am zis că nu răspund, pentru că în perioada aia aveam un stalker, unul din Paris”, a declarat Alice Peneacă la Aleph News.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Los Angeles nu e ceea ce pare

Cât despre experiența în America, unde a stat ani buni, Alice nu are o părere tocmai bună: „Lumea modei e ciudată, nu e o lume frumoasă. În afară de apusul de soare și câteva străzi din Los Angeles nu mi-a plăcut nimic. E un oraș lipsit de cultură. Se zice că e City of Angeles, de fapt L. A. e iadul pe pământ”.

Românca a spus că americanii, în ciuda faptului că sunt mereu politicoși și zâmbitori, sunt reci și nu ar sări în ajutorul nimănui. De altfel, cele mai bune prietene pe care și le-a făcut pe perioada șederii în State sunt două românce.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT