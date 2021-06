Alice Peneacă, fotomodelul de origine română care se poate lăuda că apariții în mai toate revistele de profil importante ale lumii, a reușit, până la 29 de ani să cucerească lumea modei.

Alice Peneacă e unul dintre cele mai apreciate modele ale lumii

După ce, în copilărie, visa să devină controlor CFR, a decis, în adolescență, să se reprofileze și să urmeze cariera de model, ea reușind, în scurt timp, să se impună în lumea modei cu ajutorul frumuseții naturale cu care a fost înzestrată, iar grația atât de apreciată în modelling vine după cei 10 ani de balet.

De-a lungul ultimilor ani, Alice Peneacă s-a impus în dificila lume a modelelor, ea devenind printre altele, imaginea unei companii celebre la nivel mondial când vine vorba de ținute vestimentare și de accesorii.

Celebritatea ei, în România, a venit însă în momentul în care s-a aflat că avea o relație cu milionarul Bobby Păunescu, cei doi fiind, de altfel, căsătoriți timp de trei ani.

Alice Peneacă și Bobby Păunescu, amor pe platoul de filmare

În 2013, Alice Peneacă a decis să urmeze cursurile școlii de actorie deținută de milionarul și producătorul de film Bobby Păunescu și au legat relația în momentul în care s-au cunoscut la banchetul de sfârșit de an.

Mai mult, frumusețea naturală, ochii de un albastru tulburător și formele perfecte au făcut-o pe Alice să apară în distribuţia filmului „Palatul Pionierilor B’92”, regizat de Bobby Păunescu.

Nici Smiley nu a rămas indiferent la farmecele lui Alice Peneacă, el realizând în compania supermodelului unul dintre cele mai de succes clipuri ale sale, melodia „În staţie la Lizeanu (Domnişoară Domnişoară)” fiind, acum patru ani, un adevărat hit.

Apoi, în 2015, Alice, devenită o adevărată minune în lumea modei internaționale, cu nenumărate reclame și coperți de revistă realizate, a avut parte de emoțiile unei căsătorii cu totul și cu totul deosebite, ea și Bobby Păunescu făcând pasul cel mare.

Din păcate, mariajul dintre superba Alice Peneacă și milionarul Bobby Păunescu nu a durat decât trei ani, cei doi preferând să divorțeze discret, sfârșitul relației lor nefiind marcat de răfuieli publice sau cuvinte grele schimbate prin intermediul presei.

”Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine. Pe de-o parte nepotrivire de caracter, pe de altă parte am realizat că dragostea de sine este mult mai importantă! ”, povestea Alice Peneacă la acea vreme.

Alice Peneacă: ”Bărbatul ideal este ușor de manipulat”

, după divorțul de Bobby Păunescu, și-a continuat cariera de model, lucrând cu cei mai cunoscuți fotografi din lume și având parte de pictoriale cât se poate de fierbinți, în ciuda faptului că nu a fost nevoie să își expună formele perfecte complet goală, lucru care, cu siguranță, este dorit de mai toată suflarea masculină.

În altă ordine de idei, acum ceva vreme, pe când se vorbea că s-ar iubi cu un alt bărbat, Alice Peneacă a vorbit despre ce înseamnă un bărbat ideal, punctul ei de vedere fiind unul cât se poate de interesant.

”Bărbatul ideal pentru mine trebuie să fie un suflet bun, să fie educat, disciplinat, generos. Nu mă refer neapărat la partea materială, generos din suflet. Să fie ușor de manipulat. Nu aș ierta niciodată trădarea, că de mințit toată lumea minte. Când ierți anumite lucruri îți asumi că se mai pot întâmpla. Este greu să găsești pe cineva să îți fie loial, că tentații sunt la toate colțurile de stradă. De obicei îmi fac tot felul de scenarii în cap. Cred că liniștea mă face cea mai fericită. Voiam înainte să fiu tot timpul cu cineva, mă speria foarte mult singurătatea”, a povestit Alice Peneacă într-un interviu pentru Vorbește Lumea.

