Alimentele care nu trebuie să-ți lipsească din meniu în sezonul rece. Întăresc imunitatea și țin răcelile departe

Odată cu venirea iernii, multe persoane se confruntă cu răceala și gripa. De aceea, nu trebuie să lipsească din dieta zilnică alimentele care întăresc imunitatea în sezonul rece și scad riscul de îmbolnăvire.

Alimentele care nu trebuie să-ți lipsească din meniu iarna

Temperaturile scăzute din timpul iernii aduc după sine imunitate fragilă și posibilități mai mari de îmbolnăvire. Înainte de a apela la medicamente și suplimente, trebuie să știi că

ADVERTISEMENT

Citricele, de pildă, reprezintă o sursă naturală de vitamina C. În sezonul rece, portocalele, mandarinele, grapefruitul și lămâile devin adevărate vedete, datorită conținutului lor bogat de vitamina C, care ajută la întărirea sistemului imunitar și combate stresul oxidativ. Le poți consuma ca gustare, în sucuri proaspăt stoarse sau poți adăuga lămâie în ceai pentru un plus de aromă și beneficii pentru sănătate.

De asemenea, legumele rădăcinoase, cu toată puterea lor din pământ, sunt esențiale în această perioadă. Morcovii, sfecla roșie, păstârnacul și țelina sunt legume ideale pentru sezonul rece. Bogate în vitamine, fibre și antioxidanți, acestea susțin digestia și contribuie la menținerea unui nivel constant de energie pe parcursul zilei.

ADVERTISEMENT

care sprijină digestia și fortifică flora intestinală. O poți consuma ca și garnitură alături de preparatele principale sau o poți adăuga în ciorbe, pentru a le da un gust autentic și pentru a beneficia de toate proprietățile sale.

Peștele face minuni pentru sănătate

Stafidele, caisele, prunele uscate, migdalele, nucile și alunele sunt alimentele ideale pentru iarnă. Acestea constituie o sursă concentrată de vitamine, minerale și grăsimi sănătoase, care îți furnizează energie și te ajută să faci față frigului.

ADVERTISEMENT

De asemenea, peștele gras, cum ar fi precum somonul, heringul sau macroul, este bogat în acizi graşi omega-3 – care reduce inflamația și iferă vitamina D. În alimentația de iarnă, proteinele de calitate joacă un rol esențial. Consumă carne slabă de pui, curcan sau vită, alături de ouă, pentru a menține mușchii puternici și pentru a susține sistemul imunitar.

Cartofii dulci sunt o sursă excelentă de vitamina A, esențială pentru sănătatea pielii și a ochilor. Aceștia furnizează și carbohidrați complecși, care te ajută să te simți sătul și energizat pe tot parcursul zilei.

ADVERTISEMENT

Lactatele fermentate, precum iaurtul, kefirul sau sana, sunt surse excelente de probiotice, esențiale pentru un sistem digestiv sănătos și pentru întărirea imunității. În plus, acestea reprezintă o sursă importantă de calciu, contribuind la menținerea sănătății oaselor, scrie