Alimentele care te întineresc cu 20 de ani. Un doctor dezvăluie ce trebuie să mănânci în fiecare săptămână

Care este secretul tinereții? Este o întrebare pe care și-o adresează multe persoane, însă nu este vorba despre ceva misterios care să te mențină tânăr, ci doar despre stilul de viață. Alimentația este principalul factor pe care trebuie să-l iei în considerare atunci când vrei o schimbare.

Ce alimente te fac să pari mai tânăr cu 20 de ani

Cum ar fi să pari mai tânăr cu 20 de ani? Adică în loc de 60 să pari de 40 sau în loc de 80 să pari de 60? Este o situație care poate deveni realitate dacă adopți , bazată pe sport, hrană echilibrată și gânduri pozitive?

Dr. Michael Roizen, un expert în longevitate, se folosește de cercetara științifică pentru a-și modela stilul de viață. El a adăugat noi alimente în dieta sa, dar nu la întâmplare, Are 78 de ani, dar a spus pentru că vârsta sa biologică este de 58 de ani.

Ciocolata neagră de calitate, somonul, uleiul de măsline și avocado sunt produsele care ți-ar putea oferi un aspect mai tânăr dacă le incluzi în meniul săptămânal, potrivit mediculi Michael Roizen. De altfel, un studiu din 2023, publicat în revista Nature, arată că oamenii care au trecut la un regim alimentar sănătos au șanse de a trăi mai mult de 10 ani.

Participanții la studiu au mâncat mai multe cereale integrale, nuci și fructe. Au eliminat din mesele lor băuturile carbogazoase, zahărul, carnea procesată și tot ceea ce este, de fapt, procesat. Hrana cu aditivi este considerată un real inamic pentru organism.

Dr. Roizen subliniază că inclusiv și cea mai mică modificare a stilului de viață are un efect vizibil asupra corpului și minții noastre, chiar într-un timp scurt. De exemplu, nu te mai simți obosit a doua zi, dacă nu ai mai mâncat noaptea.

Uleiul de măsline, elixirul tinereții?

Medicul nu lasă nicio zi să treacă fără a consuma o lingură de ulei de măsline. Un studiu publicat în Journal of the American College of Cardiology a scos la iveală faptul că indivizii care consumau mai mult de o jumătate de lingură de ulei de măsline zilnic prezentau un risc cu 19% mai scăzut de a muri de boli cardiovasculare.

Același studiu arată că participanții au prezentat un risc cu 17% mai mic de a deceda din cauza cancerului, iar cu 29% mai mic de a muri din cauza unei afecțiuni neurodegenerative, precum Azheimerul, Parkinsonul, cancer de creier sau pierderea memoriei.

De altfel, pe lângă ciocolata neagră de calitate, somonul, uleiul de măsline și avocado, mai poți include în meniul săptămânal și conopidă și ciuperci. Aceste legume scad tensiunea arterială, colesterolul. Poti fi consumate sub formă de salată sau supe creme.