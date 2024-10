Alimentele considerate ”bomboane ale naturii” care ajută la slăbit. Conțin antioxidanți și vitamine

Dacă te afli la dietă, iată un aliment care în mod cert te va ajuta să pierzi din kilograme, dar și să acumulezi vitamine, minerale și să-ți cureți organismul de toxine. Specialiștii în domeniul Nutriției spun despre produs că este o ”bomboană a naturii”.

”Bomboanele naturii” care te ajută să câștigi lupta cu kilogramele

Lupta cu kilogramele în plus poate părea uneori dificilă, mai ales dacă ai început să mergi regulat la sală și să nu observi vreun rezultat. Însă, află că într-un proces de slăbit este cel mai important să mănânci corect și să eviți tot ceea ce îți îngreunează organismul.

În mod cert nu ai voie să consumi dulciuri, alimente procesate, fast-food-uri, multă pâine, mai ales din făină albă, din comerț sau să bei lichide pline de zahăr. De evitat sunt și făinoasele, ca pastele, pizza sau patiseriile. În schimb, ai voie multe fructe și legume.

De-a lungul timpului, Astfel, le-au denumit ”bomboane ale naturii” , fiind foarte delicioase, sățioase și nu te încarcă cu număr de calorii. De exemplu, jumătate de cană de căpșuni are 23 de calorii.

Căpșunile sunt foarte bune pentru diete

. Dacă vi se face poftă de desert, nu vă duceți la magazin să achiziționați o prăjitură sau un tort, ci puteți cumpăra căpșuni. În plus, din acestea puteți obține preparate dulci, acasă. Un smoothie compus din lapte vegetal, căpșuni și puțin ovaz va fi o masă savuroasă.

Căpșunile conțin multă vitamina C, fibre, acid folic, iar diferite studii au demonstrat că sunt de folos pentru sănătatea creierului. Datorită lor emanăm endorfine, adică hormonii fericirii, care ne și scapă de stres, oboseală și ne relaxează.

Totodată, căpșunile te scapă de constipație dacă te confrunți cu un astfel de blocaj. Sistemul digestiv se repară prin consumul lor frecvent. De asemenea, vei observa cum ți se va reduce și grăsimea abdominală, scapi de celulită și devii mai energic.

”Consumul de capsune este asociat cu scaderea in greutate, cu intarirea sistemului imunitar, cu mentinerea pielii frumoase, cu albirea dintilor si nu numai. Bogate in vitamina C, care ne ajuta la formarea si intarirea oaselor si a dintilor, a globulelor rosii si a colagenului, capsunele contribuie la combaterea infectiilor si favorizeaza absorbtia fierului.

Sunt, de asemenea, bogate in vitamina E, care favorizeaza fertilitatea. Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Harvard a dovedit ca antocianinele, o serie de flavonoizi care se regasesc in capsune, reduc riscul de infarct cu pana la 32% in randul femeilor. Acest lucru este valabil daca se consuma cel putin 3 portii de capsune pe saptamana”, a explicat pe medicul Laura Ene.