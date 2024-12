Alimentele de care Alina Chivulescu nu se atinge niciodată: ”Da, mănânc ce trebuie”. Actrița arată spectaculos, la 50 de ani. Exclusiv

Alina Chivulescu este adepta stilului sănătos de viață, ea având o alimentație echilibrată. Mai mult, actrița și-a convins și soțul, Dan Chișu, să mănânce sănătos și să facă zilnic mișcare.

E adevărat că soțul a luat această decizie după ce s-a confruntat cu ceva probleme de sănătate. Acum este în regulă și a început să adore atât alimentația sănătoasă, cât și mișcarea zilnică fără de care nu mai poate.

Alina Chivulescu, atentă la alimentație. Nu consumă carne și dulciuri

“Mie îmi place rău să mănânc, realmente. Îmi place, îmi place. Dar știu că am un buget caloric pe care, dacă-l depășesc, plătesc. Și atunci, da, mănânc, dar mănânc cam ce trebuie.

Soțul meu, la început, nu e foarte academică exprimarea, făcea mișto de mine, știi? Și pe măsură ce au trecut anii, că au trecut deja niște ani de când suntem împreună, stătea și zicea “băi, mă transform” (râde – n.r. se referă la faptul că și soțul ei mănâncă sănătos, ca ea, și se simte bine).

Pentru că nu ai ce să faci. Adică automat când doctorul spune “mai puțină carne, mai puțină grăsime, mai puțina aia, mai puțin nu știu ce”. Și-mi spune “reducând, urmând recomandările, ajung să mănânc ceea ce mănânci tu”.

El a avut o situație. Ăsta a fost și motivul pentru care noi o perioadă, am făcut un du-te-vino în Franța. Acuma suntem ok, el e ok.

Merg foarte mult pe jos, da, și el de la mine a luat acest mers pe jos. Mergem împreună”, a declarat Alina Chivulescu, pentru FANATIK.

Alina Chivulescu are o alimentație sănătoasă: “Îmi place mâncarea, nu îmi place să gătesc”

Actrița ce va interpreta un rol în noul serial de la Antena 1, ce se va difuza începând cu luna ianuarie, anul viitor, recunoaște că nu îi place să gătească. Oricum, alimentația ei se bazează pe multe legume și fructe, pe care le poate consuma și fără prea multă preparare.

“Îmi place mâncarea, nu îmi place să gătesc, dacă vrei să fiu sinceră până la capăt. Nu îmi place deloc, nu mi-a plăcut niciodată. Am făcut că a trebuit și acum gătesc, dar așa, mă rog, când mai vine copilul și are el niște lucruri așa ochite. Am foarte mult respect pentru femei în general și pentru mamele astea care, săracele de ele, se duc la muncă dimineață, și apoi trebuie să vină acasă și să gătească, și să facă lecții, și să facă nu mai știu ce.

Din fericire, eu am încheiat capitolul ăsta. Mai gătesc când vine copilul acasă, din când în când, câte ceva”, mai spune actrița din “Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”.

Alimentația Alinei Chivulescu este bazată pe foarte puține alimente, asta pentru că ea nu consumă carne, dulciuri, grăsime și nici brânzeturi.

Alina Chivulescu, alimentație bazata pe legume: “Nu mănânc dulciuri, nu mănânc grăsimi, brânză niciodată”

“ . Foarte rar. Nu mănânc dulciuri, nu mănânc grăsimi, brânză niciodată. Mai sunt femei norocoase, să spunem, care au tras biletul câștigător și își pot permite să mănânce foarte mult fără să se îngrașe…

Despre brânzeturi vorbeam mai devreme cu una din fete că noi trăim vremuri în care noi nu știm ce e bun și ce nu. Adică dacă eu te întreb pe tine dacă laptele e bun… . Și aici depinde ce citești. Adică au ajuns atât de mascate lucrurile, industria, fie că e iată industria asta alimentară, care acum se divide către hrana animală, către hrana vegetală.

Adică avem atâtea variante și alternative pentru lapte, care e bun fir-ar el să fie, dar nici nu știi… îți face bine, nu-ți face bine. Adică ajungi să te îndoiești de propriul tău sentiment până la urmă. Da, e foarte trist”, mai spune actrița.

Alina Chivulescu interpretează rolul Victoriei în noua producție ce va fi difuzată la Antena 1, din 9 ianuarie. Serialul “Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, semnat de Ruxandra Ion, aduce în plin plan o poveste emoționantă. O tânără ambițioasă și determinată, abandonată la naștere, își găsește mama chiar în persoana celei la care se aștepta cel mai puțin, în urma unui test genetic.

Ce rol interpretează Alina Chivulescu, în noul serial Antena 1, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN?

În noul serial de la Antena 1, Alina Chivulescu, actrița de teatru, film și televiziune, o interpretează pe Victoria, o femeie mândră de familia ei, dar și de afacerea pe care o conduce. Cu o viață, aparent, perfectă, Victoria este măcinată de un regret puternic și de un secret cumplit care, odată aflat, îi va clătina liniștea familiei sale.

“În primul rând, în momentul în care eu am aflat despre proiectul ăsta, ce mi-a plăcut din start la el a fost faptul că are un punct de plecare social. Adică e vorba despre un copil abandonat și care inițial trebuia adoptat. Cum se făceau înainte, de exemplu, adopțiile străine și așa mai departe. Faptul că pleacă de la un adevăr, să spunem social, și că de aici se țese o poveste și de dragoste și de relație familială și așa mai departe, cred că este foarte, foarte ofertantă.

Sunt mama unei fete și apoi toată construcția ei de viață se prăbușește dintr-odată pentru, să spunem, un anumit moment din viața ei din trecut.

“Doamna Ruxandra Ion zicea “îmi vine să o omor””

Este un personaj care pleacă negativ. Asta este evident. Doamna Ruxandra Ion făcea glume la început, când repetam, zicea “îmi vine să o omor”. Și asta mi s-a părut … am luat-o ca pe un compliment. Da, adică faptul că ea m-a creditat… pentru că până acum mai cerșeam, la modul că “scrieți-mi și mie ceva, să fac ceva rău, să fac greșit” (rol negativ – n.r. ). Și iată că s-a întâmplat”, a mai spus actrița.

Întrebată dacă i se întâmplă des să refuze proiecte în teatru sau cinematografie, actrița spune că nu a fost pusă în asemenea situații. Orice proiect de actorie este binevenit.

“Eu am încheiat proiectul proiectul cu doamna Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, a început acum 7 ani și l-am încheiat acum 5 ani. Am lucrat acum 3 ani pentru un serial HBO și după aceea a venit o pauză.

Nu neapărat că refuz, să știi că nu dă năvală așa lumea, cred că pe niciunul dintre noi. Sigur că sunt câțiva actori care joacă foarte mult, ceea ce Doamne Ajută e foarte bine, dar, de exemplu, eu acum, în momentul în care sunt implicată în ceva, nu prea îmi permit să mă mai angajez și în altă parte.

Alina Chivulescu: “De sărbători n-am niciun plan. De Crăciun și Revelion o să învăț”

Pentru că știu că nu este timp fizic să fac și altceva și atunci automat trebuie să înțelegi că în momentul în care ai pornit pe un drum, e bine să rămâi dedicat proiectului ăla. Sigur că se pot face și altele paralel, dar să nu încurci”, a mai declarat Alina Chivulescu.

În această perioadă mai toată lumea se pregătește de sărbători. Nu și Alina Chivulescu care nu și-a făcut vreun plan. Actrița spune că atât de Crăciun, cât și de Revelion va trebui să învețe pentru un nou proiect la care va începe să lucreze încă din luna ianuarie 2025.

“De sărbători n-am niciun plan. Nu mă crede nimeni, dar n-am niciun plan. Și, din fericire, imediat după sărbători voi lucra pentru un lungmetraj de care am aflat ieri. Așa că de Crăciun și Revelion o să învăț. E mișto.

Apoi poate o să plec și eu undeva, adică undeva unde să nu fie atât de frig. Probabil că o să pot să plec undeva, pentru că nu-mi place frigul. Nu-mi place zăpada, toată lumea așteaptă zăpada în București. Nu aștept zăpada în București.

Aș vrea să fie că iarna trecută de cald. Mai știi ce cald și frumos a fost iarna trecută? Acum ne-a măcelărit, pur și simplu. După ce că e vraiște țara, mai e și frig, și ploaie”, mai spune actrița.

Ce își dorește actrița de la 2025? “Nu mai am așteptări”

Pentru anul ce vine, Alina Chivulescu nu și-a făcut niciun plan. A învățat că nu-și mai poate face planuri pentru că anumite situații ar putea să-i dea viața peste cap și nimic să nu iasă așa cum și-a proiectat. Astfel că, de la 2025 nu are așteptări.

“Nu mai am așteptări. S-a întâmplat atunci cu pandemia, când ne-am dat seama că absolut orice plan părea dincolo de superficial. De exemplu, primele luni de pandemie la ce trăiam atunci… mi-am dat seama că realmente primul lucru care va pleca din viețile noastre va fi un tip de proiecție. Obișnuiți fiind să-l avem. Eu nu-mi mai pot permite să fac planuri. Iată ce se întâmplă acum social între noi.

Ajungi să sfârșești prin a spune “Mă rog să fie liniște și să fim sănătoși”. Până la urmă săracul, adică săracul, Doamne iartă-mă, că fac și blasfemie acuma, dar îl împovărăm atât de tare pe Dumnezeu… Adică ajungem să spunem “Păi, să dea Dumnezeu”. Până și clasa politică a ajuns să spună, “Păi, să dea Dumnezeu”. “Păi, să dea Dumnezeu” trebuie spus în biserică, nu trebuie spus de ei”, a mai spus vedeta.

Cine face parte din distribuția noului serial?

Din distribuția serialului “Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, ce va avea premiera în 9 ianuarie, și va putea fi vizionat în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1, fac parte mai mulți actori. Karina Jianu, Vlad Udrescu, Alina Chivulescu, Richard Bovnoczki, Andrei Aradits, Ada Condeescu, Anca Sigartău, Marian Râlea, Emilian, Radu Ștefan Bănică, Bogdan Iancu, Ștefan Iancu, Carmen Ionescu, Bebe Cotimanis, sunt câțiva dintre ei.