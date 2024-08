Alimentul banal care a devenit o obsesie pentru mulți tineri. Are conținut scăzut de grăsimi și calorii

Se spune că tinerii din generația actuală nu mai sunt atenți la ceea ce mănâncă, fiind atrași de produsele de tip fast-food, dulciuri și de cantitățile mari de hrană. Însă, nu este un adevăr general valabil, deoarece specialiștii au observat o schimbare a preferințelor culinare.

Obsesia alimentară a generației Z. Produsul este considerat sănătos și cu puține calorii

Foarte mulți tineri din generația Z sunt atenți la ceea ce consumă, au constatat experții, după ce au observat o creștere a vânzărilor unui produs considerat o sursă foarte bună de proteină, fără prea multe grăsimi și care este ideal în diete.

Este vorba despre un sortiment de brânză, brânza Cottage, potrivit . Publicația notează că alimentul este în vogă în rețetele de pe TikTok, iar unii influenceri o numesc ”noul avocado” și

Olivia Jarviss a arătat urmăritorilor ei ce poți găti cu brânza Cottage și să nu aibă multe calorii. Se poate adăuga, de exemplu, într-o pizza, ca bază. Creatoarea de conținut a calculat și valorile nutriționale ale preparatului. Întreaga pizza nu a avt mai mult de 353 de calorii, 23 grame de carbohidrați și 58 de grame de proteine.

O cercetare realiztă de The Knowledge Bank arată că brânza Cottage a înregistrat în SUA, în prezent, cel mai ridicat nivel al vânzărilor din ultimele patru decenii. Cei mai mulți cumpărători ai acestui produs sunt tinerii din generația Z,

”Importanța tendințelor virale nu poate fi negată, iar popularitatea unor sortimente de brânză de vaci a crescut datorită TikTok și Instagram, ceea ce este extraordinar, deoarece poate insufla o nouă viață unor produse consacrate care au reușit să capteze un nou public”, a declarat Anne-Laure Farrar, manager pentru cunoașterea pieței din Regatul Unit la The Knowledge Bank.

Care este cea mai sănătoasă brânză

Chiar dacă brânza Cottage este cel mai mult cumpărată de tineri, specialiștii mai susțin că brânza feta este cea mai sănătoasă dintre toate. Este mai puțin bogată în grăsimi, are multe vitamine și oferă senzația de sațietate, astfel că nu vei simți o foame continuă.

”Feta are un conținut foarte scăzut de carbohidrați, reprezentând mai puțin de 1% din doza zilnică recomandată de carbohidrați. Acest lucru se datorează faptului că aproape nu are zahăr sau fibre. Feta are, de asemenea, un conținut scăzut de zahăr, ceea ce poate fi benefic pentru persoanele care țin diete, de exemplu.

Aproximativ jumătate din grăsimea din brânza feta este reprezentată de grăsimi saturate. Diferite metode de preparare a brânzei feta pot duce la cantități diferite de sare și grăsime, dar toate brânzeturile feta au de obicei un conținut ridicat de grăsimi saturate”, explică pe dr. Laura Ene.