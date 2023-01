Alimentul banal care te scapă de foame în orice situaţie. Are puține calorii şi menține inima sănătoasă. Dezvăluirea făcută de Mihaela Bilic

Nu de puține ori se poate întâmpla să ni se facă foame în diferite situații. Ce facem însă dacă ținem o dietă sau dacă nu putem merge la un restaurant?

Alimentul care te scapă de senzația de foame are doar 100 de calorii

Nutriționistul Mihaela Bilic a vorbit despre un aliment extrem de banal, care pe cât de sărac în calorii este, pe atât de multă sațietate oferă.

Bonus, acesta are și nenumărate beneficii pentru organismul nostru. Ajută digestia și de asemenea ne protejează și inima, deci avem suficiente motive pentru a apela la el.

Este vorba despre banană, care potrivit nutriționistului, este mai mult decât un fruct. Oamenii care trăiesc la tropice îl consideră un aliment de bază, având în vedere că în acele zone, bananele se găsesc în orice perioadă a anului.

Câte calorii are o banană? Banana are în jur de 100 de calorii, adică mai puțin decât o felie de pâine. Spre deosebire de aceasta însă, banana oferă sațietate și de asemenea are și nenumărate vitamine, dar și minerale.

Dacă alte fructe sunt bogate în zahăr, banana are mai mult amidon, este bogată în potasiu, dar și fier și oferă și alte beneficii organismului nostru care merită să fie luate În calcul.

”De ce trebuie sa ne reîmprietenim cu banana, dupa ce am acuzat-o că îngrașă? In primul rand pentru că banana are 100cal, adica putin mai mult decat o felie de pâine. Apoi pentru ca e alcalină si nu stimulează apetitul, cum face majoritatea fructelor.

O banana de 120g are 25g glucide, dar cu cât e mai necoaptă, cu atât conține mai mult amidon, nu zahăr. Si mai important este continutul mare de potasiu (310mg/100g), magneziu si fier, esentiale pentru buna functionare a sistemului cardiovascular, muscular, digestiv si urinar”, explică nutriționistul.

Ce beneficii ne oferă consumul de banane

Mai mult de atât, banana este foarte ușor de digerat și de asemenea, datorită triptofanului pe care o conține, oferă o stare de bine, dar și de liniște.

Banana ajută și la stabilirea glicemiei în sânge și de asemenea, nu dă alergeni. Acesta este și motivul pentru care este o bună opțiune atunci când are loc diversificarea alimentației la bebeluși.

Cum alegem banana perfectă? , iar asta ne dăm seama chiar după culoarea ei.

Banana oferă energie, dar și liniște

Banana nu stimulează apetitul, este recomandată în diete, dar și în perioada postului și de asemenea, oferă energie și totodată și liniște celui care o consumă.

”Cum trebuie să fie o banană? Coaptă nici prea mult nici prea putin, cu extremitațile verzi si mijlocul galben. Dar si banana necoaptă (verde) are un rol benefic in caz de diaree- amidonul pe care il contine are efect prebiotic si restabileste echilibrul intestinal.

Concluzia? Banana e recomandată în orice situație, chiar si în post sau pentru cei care țin dietă- o banană e bună și pentru foame și pentru energie și pentru liniștire”, a mai spus Mihaela Bilic.

Să nu uităm că , iar marii bucătari știu cum să o folosească pentru a obține un gust de vis.