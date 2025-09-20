Sport

Alimentul banal și ieftin adorat de Cristiano Ronaldo. Deși e milionar și și-ar permite orice, consumă un produs care costă doar câțiva lei

Cristiano Ronaldo adoră să consume un aliment banal, care costă doar câțiva lei. Se pare că marele fotbalist se bucură de gustul său.
Valentina Vladoi
20.09.2025 | 12:00
Alimentul banal si ieftin adorat de Cristiano Ronaldo Desi e milionar si siar permite orice consuma un produs care costa doar cativa lei
SPECIAL FANATIK
Alimentul ieftin pe care Cristiano Ronaldo îl adoră. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Care e alimentul preferat al lui Cristiano Ronaldo? Deși e milionar și ar putea să mănânce orice își dorește, oricând, se pare că marele fotbalist adoră un produs care se găsește în orice magazin și care e și ieftin.

ADVERTISEMENT

Cum arată meniul lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e de departe unul dintr cei mai apreciați fotbaliști din lume. A doborât numeroase recorduri și nu numai. Acesta a câștigat cinci Baloane de Aur, dar și multe alte trofee de-a lungul activității sale.

Și evident, pentru a face performanță, acesta trebuie să fie într-o formă fizică cât se poate de bună. Este bine cunoscut deja faptul că fotbalistul face mișcare constant, se antrenează, dar și alimentația e una foarte importantă.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo e atent la ceea ce mănâncă, însă uneori mai încalcă regulile. În general, la micul dejun acesta consumă o felie de pâine sau două cu avocado. Nu lipsește nici salata de fructe, sucul de portocale, cafeaua, și niici brânza cu șuncă.

Și chiar el a recunoscut la un moment dat că pâinea mai e înlocuită și cu alte produse de patiserie. Astfel, sunt dimineți în care marele fotbalist alege să consume și un croissant la micul dejun.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie...
Digi24.ro
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”

Alimentul ieftin pe care Cristiano Ronaldo îl adoră

Luis Lavrador, bucătarul lui Cristiano Ronaldo, vorbea la un moment dat și el despre ”pasiunile” culinare ale fotbalistului. Se pare că uneori, sucul de portocale ajunge să fie înlocuit cu cel de pere, ananas ori chiar mere.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții! ”Veste apocaliptică”: Israelul, ca și exclus! Din 20 de voturi,...
Digisport.ro
Lovitură de proporții! ”Veste apocaliptică”: Israelul, ca și exclus! Din 20 de voturi, 17-18 sunt pentru eliminare

Peștele este totodată un aliment pe care Cristiano Ronaldo îl adoră. Iubește bibanul la grătar, alături de lămâie și de alte mirodenii. Totuși, el are o afinitate și pentru sardinele la conservă. Deși și-ar permite orice tip de pește oricând, Cristiano Ronaldo adoră sardinele.

Acestea se găsesc ușor, costă doar câțiva lei și pot fi gustarea perfectă. Pentru Cristiano Ronaldo sunt de asemenea un aliment cât se poate de delicios, care poate fi consumat la prânz fără prea multe griji.

ADVERTISEMENT

Cu ce mai înlocuiește sportivul peștele

Iar în momentul în care nu consumă pește, acesta optează pentru o friptură mare de vită. Când vine vorba de cină, Cristiano Ronaldo alege alimente cât se poate de simple. Uneori consumă salată cu ton sau cu ouă fierte, spune bucătarul său.

Oricum ar fi, legumele nu lipsesc din ultima masă a fotbalistului. Totodată, acesta se hidratează atât cât poate. Astfel, ajunge să bea câțiva litri de apă într-o singură zi. Iar conform bucătarului său, în apă mai adaugă și un mix de carbohidrați care se absorb rapid.

Aceștia îi furnizează energia de care are nevoie pe toată durata antrenamentelor sale. Și la fel ca oricare altă persoană, Cristiano Ronaldo are și o slăbiciune când vine vorba de alimentație.

Există un aliment, care însă este o bombă calorică, dar pe care fotbalistul îl mai consumă din când în când, atunci când are poftă. Este vorba despre Bacalhau a Bras, o specialitate portugheză. Aceasta se face din cartofi prăjiți, cod, ceapă, măsline, ouă și pătrunjel. Evident însă, după o astfel de masă, fotbalistul are grijă să facă și mișcare atât cât poate.

Rezultate Liga 2, etapa 7. Șapte partide se joacă acum. CS Dinamo o...
Fanatik
Rezultate Liga 2, etapa 7. Șapte partide se joacă acum. CS Dinamo o întâlnește pe FC Voluntari
Război total între Jose Mourinho și Fenerbahce! Președintele turcilor i-a răspuns tehnicianului: „Doar...
Fanatik
Război total între Jose Mourinho și Fenerbahce! Președintele turcilor i-a răspuns tehnicianului: „Doar morții și proștii…”
Afacerea cu care dau lovitura Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Milionarii au investit...
Fanatik
Afacerea cu care dau lovitura Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Milionarii au investit într-o resursă din ce în ce mai căutată pe planetă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Cel mai mare vis al lui Bernadette Szocs: 'Asta este dorința mea cea...
iamsport.ro
Cel mai mare vis al lui Bernadette Szocs: 'Asta este dorința mea cea mai puternică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!