Alimentul banal și ieftin adorat de Cristiano Ronaldo. Deși e milionar și și-ar permite orice, consumă un produs care costă doar câțiva lei

Care e alimentul preferat al lui Cristiano Ronaldo? Deși e milionar și ar putea să mănânce orice își dorește, oricând, se pare că marele fotbalist adoră un produs care se găsește în orice magazin și care e și ieftin.

ADVERTISEMENT

Cum arată meniul lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e de departe unul dintr cei mai apreciați fotbaliști din lume. A doborât numeroase recorduri și nu numai. Acesta a câștigat cinci Baloane de Aur, dar și multe alte trofee de-a lungul activității sale.

Și evident, Este bine cunoscut deja faptul că fotbalistul face mișcare constant, se antrenează, dar și alimentația e una foarte importantă.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo e atent la ceea ce mănâncă, însă uneori mai încalcă regulile. În general, la micul dejun acesta consumă o felie de pâine sau două cu avocado. Nu lipsește nici salata de fructe, sucul de portocale, cafeaua, și niici brânza cu șuncă.

Și chiar el a recunoscut la un moment dat că pâinea mai e înlocuită și cu alte produse de patiserie. Astfel, sunt dimineți în care marele fotbalist alege să consume și un croissant la micul dejun.

ADVERTISEMENT

Alimentul ieftin pe care Cristiano Ronaldo îl adoră

Luis Lavrador, bucătarul lui Cristiano Ronaldo, vorbea la un moment dat și el despre ”pasiunile” culinare ale fotbalistului. Se pare că uneori, sucul de portocale ajunge să fie înlocuit cu cel de pere, ananas ori chiar mere.

ADVERTISEMENT

Peștele este totodată un aliment pe care Cristiano Ronaldo îl adoră. Iubește bibanul la grătar, alături de lămâie și de alte mirodenii. Totuși, el are o afinitate și pentru sardinele la conservă. Deși și-ar permite orice tip de pește oricând, Cristiano Ronaldo adoră sardinele.

Acestea se găsesc ușor, costă doar câțiva lei și pot fi gustarea perfectă. Pentru Cristiano Ronaldo sunt de asemenea un aliment cât se poate de delicios, care poate fi consumat la prânz fără prea multe griji.

ADVERTISEMENT

Cu ce mai înlocuiește sportivul peștele

Iar în momentul în care nu consumă pește, acesta optează pentru o friptură mare de vită. Când vine vorba de cină, Cristiano Ronaldo alege alimente cât se poate de simple. Uneori consumă salată cu ton sau cu ouă fierte, spune bucătarul său.

Oricum ar fi, legumele nu lipsesc din ultima masă a fotbalistului. Totodată, acesta se hidratează atât cât poate. Astfel, ajunge să bea câțiva litri de apă într-o singură zi. Iar conform bucătarului său, în apă mai adaugă și un mix de carbohidrați care se absorb rapid.

Aceștia îi furnizează energia de care are nevoie pe toată durata antrenamentelor sale. Și la fel ca oricare altă persoană, Cristiano Ronaldo are și o slăbiciune când vine vorba de alimentație.

Există un aliment, care însă este o bombă calorică, dar pe care fotbalistul îl mai consumă din când în când, atunci când are poftă. Este vorba despre Bacalhau a Bras, o specialitate portugheză. Aceasta se face din cartofi prăjiți, cod, ceapă, măsline, ouă și pătrunjel. Evident însă, după o astfel de masă, .