Alimentul care a făcut-o pe o jurnalistă de la Pro TV să paralizeze. S-a îmbolnăvit de febra Q

Alimentul consumat frecvent de români, care a făcut-o pe o să paralizeze. Vedeta s-a îmbolnăvit de febra Q, diagnosticul fiind confirmat după mai multe analize și vizite la spital, la urgență.

Ce produs i-a cauzat febra Q unei jurnaliste de la Pro TV

Febra Q, cunoscută și ca Boala Derrick-Burnet, nu este foarte întâlnită, fiind cauzată de bacteria Coxiella burnetii, însă cu toate acestea o jurnalistă de la Pro TV a fost diagnosticată cu aceasta. Adriana Stere a trecut prin momente cumplite.

ADVERTISEMENT

Vedeta a povestit în cadrul emisiunii La Măruță cu ce s-a confruntat, dar și care este alimentul care a adus-o în această situație. Reporterul a început să se simtă rău după ce a consumat brânză cumpărată de la un magazin artizanal.

Din păcate, aceasta era contaminată cu Coxiella burnetii, o bacterie periculoasă pentru organismul uman. Această bacterie gram-negativă se găsește des la animale, cum ar fi vaci, oi și capre și se transmite la om prin inhalarea prafului contaminat.

ADVERTISEMENT

O altă modalitate de transmitere a virusului este prin consumul de alimente infectate, lucru care i s-a întâmplat și jurnalistei de la Pro TV. Adriana Stere a suferit de paralizie temporară și dificultăți de mers, ajungând chiar și în scaun cu rotile din cauza .

Cum a ajuns Adriana Stere să paralizeze de la consumul de brânză

Se întâmplă să ajungi într-o situație în care nu te așteptai. Am luat brânză de la un magazin artizanal. După vreo 6 zile, cât a fost perioada de incubație, au apărut primele simptome, adică oboseală teribilă, cruntă.

ADVERTISEMENT

După încă o zi de luni de muncă, m-am prăbușit. Aveam două zile libere și am crezut că am nevoie de odihnă. Îmi era greu să mă ridic din scaun și să mă mișc, să funcționez. Am făcut-o până în momentul în care organismul a clacat.

Au urmat zile de febră foarte mare, peste 40, și de frisoane. După câteva zile m-am trezit și nu am mai putut să merg. M-a luat soțul în brațe, m-a dus la spital, apoi am mers în cărucior cu rotile.

ADVERTISEMENT

Medicii au fost siguri că toate simptomele mele au fost din cauza brânzei. Analizele din sânge, culturile din sânge care au adus rezultate foarte clare au determinat această bacterie atipică.

Sunt doar două căi de transmitere: direct prin contact cu dejecții de animale de fermă, cum ar fi vaci, oi, capre și consum de brânzeturi contaminate cu Coxiella burnetii. Cazul meu a fost al doilea”, a povestit Adriana Stere la .

Jurnalista este bine în momentul de față, însă va mai trece printr-o perioadă de verificări și analize. Vedeta a dorit prin dezvăluirea poveștii sale să tragă un semnal de alarmă legat de alimentele care se găsesc în comerț.