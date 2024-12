Alimentul care ar trebui inclus în dieta zilnică. Face minuni pentru organism

Un simplu aliment îți poate transforma radical sănătatea. Este vorba despre varza murată, care face minuni pentru organism. Și, mai mult decât atât, poate fi folosită în mai multe combinații delicioase.

De ce să mănânci varză murată în fiecare zi

Varza murată nu este numai o garnitură delicioasă pentru mesele tale, . Poate îmbunătăți digestia, sistemul imunitar și, de asemenea, ajută sănătatea mentală.

Acest aliment este plin de probiotice, bacterii benefice ce contribuie la menținerea unei flore intestinale sănătoase. Totodată, ajută la absorbția nutrienților și reduce riscul apariției bolilor digestive.

Mai mult decât atât, este o excelentă sursă de vitamina C, . De aceea, atunci când este consumat zilnic, varza murată ține la distanță bolile și infecțiile.

În plus, are proprietatea de a menține sănătatea pielii, deoarece vitamina C joacă un rol esențial în formarea colagenului. De asemenea, contribuie la sănătatea articulațiilor și a țesăturilor.

Cum o poți consuma pentru a avea un gust delicios

Varza murată are și proprietăți antiinflamatoare, reducând riscul apariției unor boli cronice, precum cele de inimă sau diabetul. Alimentul este bun și pentru persoanele care vor să slăbească, deoarece fibrele pe care le conține mențin senzația de sațietate.

Mai mult decât atât, consumul de probiotice, conținute din plin de varza murată, contribuie la reducerea simptomelor de anxietate și depresie, după cum a arătat un studiu publicat de Frontiers în Psychuatry, citat de

Pentru a te bucura la maximum de proprietățile acestui aliment, îl poți adăuga în salate, sandwich-uri sau ca și garnitură pentru preparatele din carne, cartofi sau legume, îmbunătățind chiar gustul acestora.

Pe de alta parte, varza pregătită astfel poate fi asociată și cu brânzeturile, carnea la grătar, friptura, sau chiar cu cârnații. Indiferent de cum este consumată, specialiștii o recomandă pentru consumul zilnic, mai ales în sezonul rece.