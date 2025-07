Alimentul care înlocuiește cu succes cartofii prăjiți și pâinea. Recomandarea Mihaelei Bilic: ”Ține de foame 3 – 4 ore”

Care este alimentul care poate lua locul cartofilor prăjiți și al pâinii. Mihaela Bilic îl recomandă și susține că este o variantă mult mai sănătoasă. În plus, este ideală pentru persoanele care vor să topească kilogramele în plus.

Mihaela Bilic îți spune cu ce poți înlocui cartofii prăjiți și pâinea

Nimic nu se compară cu gustul unei porții de cartofi prăjiți. Ei bine, pe cât de delicioși sunt aceștia, pe atât de ”periculoși” sunt pentru siluetă, mai ales dacă sunt consumați în exces. Chiar dacă pentru oricine este greu să renunțe la cartofii prăjiți, Mihaela Bilic susține că nu este imposibil.

Cunoscutul nutriționist a găsit varianta ideală de a înlocui cartofii prăjiți, dar și pâinea. Este vorba despre un aliment pe care bunicii îl consumau aproape zilnic, dar de ale cărui beneficii se pare că am uitat. Potrivit Mihaelei Bilic, alternativă sănătoasă pentru cele două ”bombe” calorice este mămăliga.

Nutriționistul susține că , dar și pe cel al cartofilor. În plus, o recomandă celor care vor să slăbească, fiind cea mai bună variantă de carbohidrați. Pentru a-i convinge pe pofticioși, Mihaela Bilic a exemplificat cât de benefică poate fi o singură felie de mămăligă.

”Trei linguri de mămăligă înseamnă o felie de pâine. Vorbim despre amidon, care se absoarbe lent în sânge și este cea mai bună variantă de carbohidrați. O felie de mămăligă este echivalentă cu o felie de pâine și are 70-80 de calorii.”, a spus nutriționistul, potrivit

Ce beneficii are consumul de mămăligă asupra organismului

datorită ingredientului principal din care este făcută. Și anume, mălaiul. Mălaiul se obține din porumb care, la rândul lui, abundă de nutrienți precum vitamina B6, vitamina C, vitamina E, tiamină, niacină și riboflavină. Pe lângă acestea, porumbul mai este și o sursă bogată de zinc, potasiu, cupru, seleniu, magneziu și fosfor.

Pentru că nu are multe calorii, mămăliga este recomandată în diete. Studiile au demonstrat că mămăliga reduce riscul de cancer, în special pe cel de cancer de colon. De asemenea, mai reduce și riscul de formare al hemoroizilor.

Mămăliga are un efect antioxidant asupra corpului. Datorită conținutului de grăsimi sănătoase, fibre și carbohidrați, reduce nivelul de colesterol rău LDL. În plus, mămăliga îmbunătățește circulația sângelui și are efect pozitiv asupra inimii.