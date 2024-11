Alimentul care nu te lasă să îmbătrânești. Este bogat în vitamine și minerale, este un ingredient natural 100% și i se mai spune și ”aurul negru al frumuseții”

În ultima perioadă cercetătorii au descoperit un aliment care nu te lasă să îmbătrânești și care face furori. Acesta este bogat în , fiind un ingredient natural 100%. I se mai spune și ”aurul negru al frumuseții” datorită beneficiilor sale.

”Aurul negru al frumuseții”, produsul care previne îmbătrânirea

Oamenii își doresc să fie sănătoși atât la interior, cât și la exterior. Frumusețea este un aspect pe care nu îl iau în calcul numai femeile, ci și bărbații care își doresc să prevină îmbătrânirea o perioadă cât mai îndelungată.

Unul dintre produsele care promite acest lucru este chaga, cunoscut sub denumirea de perla neagră sau diamant de pădure. Acesta mai este știut și drept ”aurul negru al frumuseții” pentru că are multiple beneficii.

Are un conținut ridicat de polizaharide, inotodiol betulină și acid botulinic. Specialiștii spun că are reputația de adaptogen și că promovează sănătatea generală. În plus, îmbunătățește mai multe afecțiuni, ceea ce înseamnă că ajută organismul să facă față stresului oxidativ.

Ciuperca are o tradiție îndelungată în medicina tradițională chineză. Chaga conține antioxidanți, inclusiv compuși fenolici și flavonoide, care reduc daunele celulare cauzate de radicalii liberi. Mai mult decât atât, antioxidanții reduc inflamația celulelor.

Asta înseamnă că limitează în felul acesta petele, catifelând ridurile. Ciuperca pielii, în timp ce polifenolii protejează celulele și reduc riscul bolilor cronice, cum ar fi bolile de inimă, bolile hepatice și cancerul.

Chaga, ciuperca care face minuni pentru sănătate

Printre proprietățile pe care le mai are chaga pentru sănătatea umană se numără și faptul că stimulează sistemul imunitar scăzut și potolește un sistem imunitar hiperactiv. Deține proprietăți antivirale împotriva tulpinilor de gripă, herpes simplex și HIV.

Specialiștii mai transmit că ajută la formarea citokinelor (un tip de proteine), care au rol antibacterian și antifungic. În plus, împiedică formarea citokinelor rele, inflamatoare și neutralizează hipertensiunea arterială.

Totodată, are rolul de a scădea nivelul de zahăr din sânge, putând fi de mare ajutor diabeticilor. Ciuperca reduce colesterolul rău (LDL) și crește colesterolul bun (HDL) și este ideală în tratarea edemelor cutanate.

În altă ordine de idei, chaga, numită de oamenii de știință, Inonotus obliquus, face parte din familia Hymenochaetaceae. Acest parazit poate fi observat pe mesteacăn și alți copaci, având o formă neregulată. Seamănă cu cărbunele ars.