Alimentul considerat de mulți sănătos, dar pe care medicii nu îl recomandă: “A fost interzis în foarte multe țări”

Alimentul considerat de mulți sănătos, însă lucrurile ar sta cu totul altfel, potrivit medicilor. Este vorba despre un produs utilizat mai ales în diete. Acesta ar avea efecte negative pentru sănătate.

De multe ori, pentru cei care vor o dietă sănătoasă. Este recunoscută adesea ca o sursă importantă de proteine vegetale. Multe persoane o consumă mai ales atunci când țin post.

Cu toate acestea, mulți specialiști au început să tragă un semnal de alarmă în privința acestui aliment. Soia ar putea avea efecte negative pentru sănătate.

Ligia Pop, medic nutriționist, a lansat un avertisment în legătură cu riscurile care vin la pachet cu Medicul a explicat de ce consideră că acest aliment nu este unul sănătos.

“Eu niciodată nu am fost pro-soia. Am studiat foarte mult subiectul și consider că nu este un aliment pentru oameni, fiindcă a fost interzis în foarte multe țări, inclusiv chiar și în alimentația animalelor.

Nu este un aliment considerat sănătos. Sunt atât de multe variante mai prețioase nutrițional decât soia”, a explicat medicul nutriționist pentru .

De asemenea, soia a fost un aliment promovat intens în România, însă nu se compară cu alte alimente mai valoroase, din punct de vedere nutrițional, după cum consideră medicul.

În mai multe țări, soia a fost interzisă în alimentația animalelor. Din acest motiv, alimentul stă sub un semn de întrebare atunci când vine vorba despre beneficiile pentru oameni.

“Soia a avut parte de o promovare foarte mare în țara noastră, dar în alte țări foarte dezvoltare, precum Elveția, SUA, Germania, deja a fost diminuată această mediatizare și au venit alte studii care au susținut că nu este atât de sănătoasă și că trebuie înlocuită cu alte alimente sănătoase”, a mai precizat Ligia Pop.

Problemele provocate de soia

Persoanele care au unele sensibilități sau probleme de sănătate trebuie să fie atente la consumul de soia. De exemplu, soia este un alergen frecvent, care îi afectează mai ales pe copii.

Reacțiile alergice includ simptome ușoare, cum ar fi urticarie și umflături, dar se poate ajunge și la unele mai grave, precum anafilaxie severă. Persoanele care au alergie la soia nu trebuie să consume deloc alimente care conțin acest ingredient.

Potrivit unor studii, prezența izoflavonoidelor din soia ar putea afecta funcția tiroidiană, mai ales în cazul persoanelor care au deja afecțiuni tiroidiene.

Alimentele pe bază de soia pot să inhibe absorbția medicamentelor pentru hormonii tiroidieni care sunt necesari în tratamentul hipotiroidismului, cum cum arată o revizuire.

Din cauza consumului de soia, pot să apară probleme digestive ușoare. Printre acestea se numără constipația, greața și balonarea, conform . Acestea nu apar, însă, la toate persoanele.

Au apărut și îngrijorări în legătură cu soia modificată genetic (OMG) și reacțiile alergice mai severe sau noi pe care este posibil să le provoace.

O revizuire din 2017, însă, a constatat că proteinele alergene din soia modificată genetic sunt asemănătoare cu cele din soia convenționale. Astfel, soia OMG este sigură pentru consum.

Unele studii au dus la îngrijorări privind impactul pe care consumul de soia îl are asupra funcției cognitive. În urma Studiului de Îmbătrânire Honolulu – Africa, s-a constatat că un consum mai mare de tofu în mijlocul vieții, în cazul bărbaților, a fost asociat cu semne de tulburări cognitive, dar și atrofie cerebrală la o vârstă mai înaintată, conform .