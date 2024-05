Alimentul delicios și adorat de români, dar care te face trist. Poate crește riscul la anxietate când e consumat regulat

Alimentul delicios și adorat de români, dar care te face trist. Poate crește riscul la când e consumat regulat. Cercetările care au ajuns la această concluzie au fost efectuate pe mai bine de 140.000 de persoane cu vârste de peste 11 ani.

savuros, iubit de români, care te poate întrista. Duce la anxietate dacă este mâncat foarte des, arată studiile care au fost realizate în ultima perioadă. Oamenii de știință spun despre ce aliment este vorba, de fapt.

Cercetătorii din China susțin că alimentele prăjite, în special, banalii cartofi prăjiți au efecte negative asupra organismului și mai ales, psihicului uman. Aceștia au demonstrat că cei testați s-au confruntat cu un risc crescut de anxietate.

De asemenea, a crescut și riscul de depresie. Acest lucru a fost arătat prin intermediul a peste 140.000 de oameni cu vârste peste 11 ani. Efectele au fost mai pronunțate în rândul bărbaților decât în cel al femeilor.

Conform , rezultatele spun că unii participanți la acest studiu au prezentat un risc cu 12% mai mare de anxietate și cu 7% mai mare de depresie, în comparație cu persoanele care nu au consumat deloc mâncare prăjită.

Când sunt, de fapt, cartofii o ”bombă calorică”

Cartofii se numără printre cele mai ieftine și mai des consumate legume de români. Aceștia au amidon, foarte puțin potasiu, puține minerale și vitamina C. Mihaela Bilic susține că devin o ”bombă calorică” atunci când vin în contact cu uleiul.

Din păcate, absorb tot uleiul din tigaie atunci când sunt prăjiți. De la 70 de calorii pe 100 de grame produsul ajunge să aibă până la 300 sau chiar 450 de calorii. În plus, indicele glicemic scade în momentul în care făinoasele sunt amestecate cu grăsimea.

„În mod paradoxal, un cartof fiert simplu, fără niciun fel de grăsime sau piureul de cartofi, care are foarte puțină grăsime, are un indice glicemic enorm. Cartoful prăjit, care are mult ulei, are indice glicemic mic.

Uleiul împiedică într-un fel absorbția aceasta rapidă a glucozei. Nu e nicio problemă dacă iei cartofi congelați. Multă lume se ferește de legumele congelate și de cartofi. Nu înseamnă că acolo este o pastă care a fost apoi reformatată.

Sunt cartofi care au fost curățați, au fost congelați, iar așa o parte din amidon se cristalizează”, a declarat nutriționistul vedetelor, Mihaela Bilic, în urmă cu ceva vreme, conform .