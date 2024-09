Adrian Văncică a slăbit 23 de kilograme și e de nerecunoscut. Actorul din Las Fierbinți dezvăluie cum a reușit transformarea.

Alimentul la care a renunțat Adrian Văncică. Celentano din Las Fierbinți a slăbit 23 de kilograme și acum arată fabulos

arată complet diferit în ultima vreme. A reușit să dea jos 23 de kilograme și acum e mai în formă ca niciodată. Care e secretul lui? A renunțat la un aliment pe care mulți îl consumă zilnic.

La vârsta de 47 de ani, Adrian Văncică a reușit să dea jos nu mai puțin de 23 de kilograme. Această realizare nu a fost deloc ușoară, ci a necesitat multă muncă și dedicare, după cum a mărturisit actorul într-o apariție la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Prin urmare, Adrian Văncică și-a schimbat complet stilul său de viață. A adoptat obiceiuri alimentare mai sănătoase și s-a hidratat corespunzător.

La ce a trebuit să renunțe Adrian Văncică pentru a slăbi

În emisiune, Văncică a împărtășit provocările cu care s-a confruntat El spune că frigiderul este “dușmanul numărul unu” atunci când încerci să slăbești.

Una dintre cele mai mari dificultăți pentru actor a fost renunțarea la dulciuri. El a mărturisit că obișnuia să consume cantități impresionante de deserturi, cum ar fi o tavă întreagă de tiramisu. Totuși, a reușit să-și controleze aceste pofte.

„E foarte clar, când e de slăbit frigiderul e Dumnezeu. Adică ăla e dușmanul numărul 1, acolo trebuie umblat, poți să faci tu ce sală vrei, ce mușchi vrei, să alergi tu pe munți de nebuni, dacă nu închizi frigiderul. La dulciuri mi-a fost greu să renunț, mâncam o tavă de tiramisu o dată. Mie îmi place mâncarea, acum, când îți povestesc, mie îmi plouă în gură. (…)

Eu în continuare duc această luptă, nu îmi e ușor! (…) Când mi-a intrat mie în cap că e momentul să schimb ceva în viața mea, zero (n.r. a renunțat la alcool), când zic zero, nici să miroși, zero, zero”, a declarat actorul din Las Fierbinți, potrivit

Schimbări radicale în stilul de viață al lui Adrian Văncică

De asemenea, Adrian Văncică s-a confruntat cu una dintre cele mai mari provocări: fumatul. Cu doi ani în urmă, actorul a făcut pasul curajos și a luat decizia de a spune adio țigărilor.

„Sunt 23 de kilograme date jos cu muncă, suflete! Dacă mai beam un pahar cu apă, băteam suta. Am schimbat tot, Ce mănânci, ce bei, la ce oră te culci, cu cine stai…Au început să se întâmple în jurul meu tot felul de evenimente mai triste și am zis, pot să fac ceva? Întotdeauna mi-am dorit schimbările! De doi ani nu mai fumez”, a spus actorul, în emisiunea lui Măruță.

Pe lângă renunțarea la fumat, Adrian Văncică a făcut o altă schimbare majoră în stilul său de viață. El a eliminat complet consumul de alcool, chiar dacă această decizie i-a influențat viața socială.

„Te vedeai de multe ori cu prieteni și te vedeai și mai desfăceai o sticlă de vin și după aia încă una și încă una, și după aia zic: Dacă noi nu mai bem, mai avem ce discuta? Cu unii da, cu unii nu și cu ăia cu care nu mai aveam ce discuta nu m-am mai văzut și cu ăia cu care am mai avut ce discuta ei sunt pe vin și eu pe apă. Funcționează foarte bine”, a continuat Celentano, conform sursei.