Alimentul la care a renunțat Amalia Năstase pentru a scăpa de kilogramele în plus: “Nu mai stau să număr cântarul”

Amalia Năstase a dezvăluit care este alimentul la care a renunțat pentru a slăbi. Vedeta nu este obsedată de număratul caloriilor, dar are grijă la alimentele pe care le consumă. Totodată, nu-și refuză micile pofte.

Alimentul pe care Amalia Năstase nu-l mai mănâncă

a avut întotdeauna apariții elegante și impecabile, iar faptul că se menține într-o formă foarte bună reprezintă un plus. Vedeta are grijă la ceea ce mănâncă și ascultă sfaturile specialiștilor pentru a-și menține silueta.

Cu toate acestea, nu este una foarte strictă, dar evită un aliment care se regăsește adesea la mesele românilor. Este vorba despre pâinea albă, la care vedeta a renunțat de ceva timp.

Din când în când, Amalia Năstase a recunoscut că mai consumă și dulciuri și nu refuză micile plăceri. De exemplu, atunci când merge în vacanțe, mănâncă și prăjituri, dar și fast food. Atunci când este acasă, aceasta își pregătește singură mesele. În general, vedetei îi place să mănânce friptură de curcan cu salată.

“Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi în viață. Și am început să mă ocup de ce îmi place mie să fac în viață. Evident, nici nu mă îndop, dar nici nu mai stau să număr cântarul.

Mănânc fără pâine, dar când am chef mănânc și dulciuri. Am fost la Paris și am mâncat și croissante. În America mănâc cupcakes. În decembrie am fost la un congres de anti-aging.

Când plec undeva și e mâncare bună, mănânc chiar și fast food, dar când stau acasă pot să mănânc piept de curcan cu salată”, a declarat Amalia Năstase pentru .

Cum a învățat Amalia Năstase să-și țină organismul sub control

Sfaturile a doi medici i-au fost de mare ajutor vedetei pentru a-și echilibra organismul. Este vorba despre medicul nutriționist, dar și despre un medic de medicină funcțională. Fosta lui Ilie Năstase a fost recent la un congres, acolo unde a învățat foarte multe lucruri.

“Nu contează neapărat numărul de kilograme, dar trebuie să vezi ce nu merge, care sunt dezechilibrele. De exemplu, dacă ai tiroidă, te umfli, poți să mănânci doar salată și să nu slăbești atât de repede cum ar slăbi altcineva.

Medicina funcțională te face să funcționezi. M-a ajutat foarte mult că sunt tot timpul în legătură cu un medic nutriționist și de medicină funcțională, știu ce se întâmplă cu corpul meu și cu vârsta”, a mai spus aceasta în cadrul aceluiași interviu.