Alimentul la care a renunțat Inna pentru a obține silueta perfectă: ”Am o dietă echilibrată, beau multă apă”. Ce tabieturi are artista și cum e relația cu Deliric. Exclusiv

În interviul exclusiv pentru FANATIK, Inna a vorbit despre secretul siluetei, despre carieră și planurile de viitor. Mai mult, ea a mărturisit și cum este relația cu Deliric, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ patru ani.

Inna, despre secretul siluetei: “Mănânc vegan, fac sport, merg pe jos, beau multă apă, nu mai consum zahăr”

Inna, artista care face furori pe marile scene din străinătate, cu hiturile sale, dar și cu show-ul unicat, este considerată și una dintre cele mai sexy cântărețe. , și nu numai, o admiră pentru felul în care artista are grijă ca aparițiile ei să fie impecabile.

Atenția, munca și o armată de oameni ce se află în spatele ei de ani buni, au dus-o pe Inna în topul artiștilor internaționali. Românca petrece mai mult timp în străinătate decât în țară, asta pentru că are colaborări, multe, cu artiști internaționali, dar și concerte în toate colțurile lumii. A urcat pe scenă cu staruri internaționale și a cunoscut succesul în adevăratul sens al cuvântului.

Cum este Inna, însă, în viața de zi cu zi, departe de lumina reflectoarelor? Este o întrebare care se află pe buzele multor fani. Ei bine, reporterii FANATIK au aflat de la artistă , ce adoră să facă în zilele libere, dar și care este secretul siluetei de invidiat.

“Am o dietă echilibrată, mănânc vegan, fac sport, merg pe jos, beau multă apă, nu mai consum zahăr”, ne-a declarat Inna.

Care este secretul siluetei? Inna: “În fiecare zi îmi place să fac sport sau să mă plimb, să merg pe jos”

Zilnic face sport, fie că este o zi dedicată relaxării, și nu are concert sau nu muncește la alt proiect. Sportul o relaxează și îi dă o energie bună. De asemenea, nici cafeaua nu lipsește în nicio dimineață. Artistei îi place să și-o prepare singură, de obicei, însă îl mai lasă și pe iubitul ei să facă asta.

“În fiecare zi îmi place să fac sport sau să mă plimb, să merg pe jos. Îmi place să beau o cafea bună, pe care fie mi-o fac singură, fie o face Toto, fie mergem la una dintre cafenelele noastre preferate. Ascult muzică, citesc, mă întâlnesc cu prietenii, fac sport, mă plimb. Și bineînțeles, călătoresc și fac toate lucrurile de mai sus, oricare ar fi destinația”, a mai declarat Inna, pentru FANATIK.

Întrebată cum este relația de cuplu și dacă simte că îi mai lipsește ceva, Inna ne-a asigurat că este fericită. “Avem o relație extraordinară, suntem fericiți și ne bucurăm de viață împreună”, spune ea.

Inna: “Sunt onorată să împart scena cu artiști extraordinari din întreaga lume și să spun cu mândrie de fiecare dată că sunt din România”

Artista a avut un an plin de concerte și proiecte. Și este recunoscătoare pentru asta. A muncit mult, dar nu se plânge, pentru că îi place ceea ce face. A avut timp și pentru vacanțe, în care și-a încărcat bateriile.

“A fost o vară plină de concerte, de fapt, un an plin de concerte în toate colțurile lumii. Și chiar sunt recunoscătoare. Am fost în turneul în Statele Unite ale Americii, apoi în Mexic, unde am susținut concerte la două festivaluri mari. Pentru prima dată am cântat și la Formula 1, în cadrul ceremoniei de deschidere. Și a fost o experiență extraordinară, m-am bucurat tare de acest moment.

Nu au lipsit, bineînțeles, nici concertele din România și nici festivalurile precum Neversea, Beach, Please! Am fost și la prima ediție UNTOLD Dubai. Sunt onorată să împart scena cu artiști extraordinari din întreaga lume și să spun cu mândrie de fiecare dată că sunt din România.

Am fost și în vacanță și pot spune că aproape de fiecare dată când timpul îmi permite, oricare ar fi destinația concertelor mele, încerc să mai stau 1-2 zile în plus. Să mă bucur de locurile frumoase în care ajung”, a mai mărturisit ea.

Inna pregătește un nou sezon Dance Queen’s House

Fanii artistei ar trebui să fie cu ochii pe ea, căci le pregătește multe surprize muzicale. Inna este pusă pe fapte mari în lunile care au mai rămas din acest an. Pe lângă alte zeci de concerte antamate de mult timp, cântăreața pregătește și piese noi.

“Anul acesta, am lansat piesa “Queen of My Castle”, colaborarea cu Kris Kross Amsterdam care a cucerit publicul și topurile din Franța, Olanda, țările nordice și pe care am cântat-o și în deschiderea Formula 1. Dar care a fost și imnul oficial al festivalului Neversea.

Tot anul acesta, am lansat și două albume “Everything or Nothing”, rezultat în urma proiectului “Dance Queen’s House”, dar și “El Pasado”, un album în limba spaniolă pe care l-am compus eu integral și de care sunt foarte mândră. Este al doilea album integral în limba spaniolă pe care îl compun după “YO”. Și bineînțeles că până la finalul anului mai urmează multă muzică.

Ca de obicei, pregătesc muzică, noi colaborări, concerte. Cel mai probabil și un nou sezon din Dance Queen’s House”, a mai declarat Inna.