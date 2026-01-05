Alimentul la care Gică Hagi și Gică Popescu au renunțat definitiv. Decizia le-a schimbat complet viața: ”Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”

ADVERTISEMENT

Gică Popescu și Gică Hagi sunt buni prieteni. Cei doi se cunosc de ani buni, încă din perioada în care jucau pe teren. Iată însă că odată cu trecerea timpului, relația acestora a continuat să fie una strânsă.

La ce aliment au renunțat Gică Popescu și Gică Hagi

Recent, Gică Popescu a vorbit despre un obicei pe care l-a preluat de la bunul său prieten, Gică Hagi. Mai exact, fostul căpitan al naționalei României recunoaște că a renunțat la carne.

”Regele” nu mai consuma acest aliment de aproape 5 ani de zile. Iar această decizie l-a inspirat. Drept urmare, de un an de zle, Gică Popescu a renunțat și el la carne și recunoaște că viața lui s-a schimbat complet.

„De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani!”, a recunoscut Gică Popescu, într-un interviu pentru PRO TV.

Cum se simt ce doi de când au luat această decizie

Fostul căpitan povestește că efectele deciziei le-a simțit imediat. La cei 58 de ani ai săi, acesta recunoaște că se simte mai bine decât în alte momente ale vieții sale și are multă energie.

Totodată, starea sa fizică este inferioară vârstei. Astfel, atât nu regretă decizie luată și se simt cât se poate de bine din toate punctele de vedere, în ciuda vârstei pe care o au.

„Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată! Starea mea fizică este net inferioară vârstei. Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem foarte mulți prieteni.

Avem și niște căsuțe pe care le-am făcut cu mult timp în urmă și este singura perioadă din an în care putem să le folosim. Acest lucru cu sărbătorile în familie le face toată lumea, este perioada din an pe care o aștepți cu nerăbdare, să te vezi, să te strângi la masă, să povestești”, a adăugat Gică Popescu.

Ce planuri are Hagi în 2026

Amintim faptul că recent, Decizia vine după pauza pe care acesta a luat-o în vara anului 2025.

La acel moment, ”Regele” se simțea extenuat având în vedere munca depusă în ultimii ani de zile. Acesta are în plan însă să revină în forță, însă nu este clar când se va întâmpla acest lucru.

„Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.

(…). Va reveni cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Îți dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, dezvăluia bunul său prieten, Gică Popescu, citat de as.ro.