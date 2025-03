Alimentul minune care are omega 3 și vitamina D. Mihaela Bilic îl recomandă tuturor românilor

Pe o rețea de socializare fosta soție a medicului Constantin Stan arată care este care are omega 3 și vitamina D. Mihaela Bilic, care este specialist în domeniul nutriției, îl recomandă tuturor românilor. Are un preț de numai câțiva lei.

Mihaela Bilic consumă un produs cu omega 3 și vitamina D

Mihaela Bilic are sfaturi și recomandări extraordinare pentru cei care o urmăresc pe social media. Doctorul le reamintește oamenilor care este produsul extraordinar de bun, care se găsește ușor în magazine.

Acesta are un cost de numai 7 lei și este plin de și vitamina D. În plus, nutriționistul îl recomandă tuturor românilor pentru că are fier și calciu, substanțe care sunt ideale pentru susținerea sistemului imunitar.

„Știu că v-am mai zis, dar merită să vă amintesc. Ea este conserva de sardină în sos de tomate. De ce e așa valoroasă? Pentru că are omega 3 din peștele gras, vitamina D din grăsimea de pește, are oase, adică are calciu, că sunt fierte cu tot cu oase.

Are mult fier. Aceste patru ingrediente, într-o cutiuță perfectă, care nu costă decât șapte lei. Și în felul ăsta bifați toți nutrienții de care aveți nevoie într-o formă armonioasă, extrem de ușor de absorbit în organism.

Și de ce am ales-o în sos tomat? Pentru că mediul acid din roșii crește absorbția fierului”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de . Nutriționistul susține că este bine să consumăm mai des pește.

Ce beneficii au sardinele pentru sănătate

Sardinele proaspete și în conservă au numeroase proprietăți numai bune pentru funcționarea normală a organismului. Acestea sunt ideale pentru sănătate pentru că sunt o modalitate rapidă de a potoli foamea la prânz sau la cină.

Un studiu realizat de o echipă de cercetători internaționali arată că alimentul minune ajută la sănătatea inimii. Produsul recomandat de Mihaela Bilic previne diabetul de tip 2 și poate sprijini sănătatea oaselor și a creierului.

Mai mult, oamenii nu trebuie să se gândească la contraindicații. Sardinele nu reprezintă niciun risc, cu excepția cazului în care oamenii au o alergie la pește. În schimb, consumul a mai mult de patru conserve pe săptămână ar duce la o expunere mare la mercur.