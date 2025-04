Alimentul pe care atleții norvegieni nu-l vor consuma în China de teama dopingului: „Nu vreau să fiu o ‘veggie'”

Comitetul Olimpic și Paralimpic Norvegian a îndemnat sportivii nordici care vor concura la competițiile din China să evite consumul de carne pe durata șederii în Asia. Recomandarea vine în contextul participării Norvegiei la competiții importante, printre care World Athletics Relays 2025, ce va avea loc în Guangzhou, dar și etapa de Diamond League de la Shanghai, programată pe 3 mai.

Avertisment drastic pentru sportivii norvegieni

Olympiatoppen (Comitetul Olimpic și Paralimpic din Norvegia) a transmis sportivilor un avertisment oficial prin care recomandă evitarea consumului de carne în China, de frica unui rezultat pozitiv la un control antidoping, din cauza substanțelor care se regăsesc în carne.

Deși carnea este o sursă importantă de proteine pentru orice sportiv, în cazul deplasărilor în zone cu risc, precauția devine o obligație.

„Studiile au arătat că sportivii au ingerat din greşeală clenbuterol”

Comitetul și-a argumentat deciziile în urma unui studiu care a demontrat că sportivii au înghițit în mod neintenționat o substanță chimică numită clenbuterol. Acest hormon este folosit în mod ilegal pentru îngrășarea rapidă a animalelor:

„Studiile au arătat că sportivii au ingerat din greşeală clenbuterol atunci când au mâncat carne în China, deoarece unele animale sunt hrănite cu hormoni pentru a stimula creşterea. În cazul în care o masă pe bază de carne este consumată înainte de un test antidoping, atletul poate fi testat pozitiv”.

Sportivii norvegieni merg la competiții cu batoane proteice

Printre cei care au reacționat imediat la această recomandare se numără și atleta Henriette Jaeger, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial indoor în proba de 400 de metri. Aceasta a precizat că va respecta îndeaproape recomandările transmise de către Olympiatoppen:

„Îmi place foarte mult să mănânc carne şi este foarte bună pentru organism atunci când urmează să concurezi. Dar trebuie să asculţi de profesionişti şi să ai încredere în ei”.

„Nu vreau să fiu o „veggie”

Colega atletei Henriette Jaeger, Josefine Tomine Eriksen, a anunțat și ea că se va conforma noilor recomandări venite de la Comitet, chiar dacă nu își dorește să devină vegetariană. Eriksen a găsit și o modalitate de a înlocui carnea, cu batoane proteice:

„Nu vreau să fiu o „veggie” (vegetariană), dar ai nevoie de un pic de proteine, aşa că voi aduce nişte batoane proteice din Norvegia. Poate şi un pic de jerky de vită”.

Avertisment și privind igiena alimentară

În plus, pe lângă riscul de contaminare cu substanțe dopante, oficialii norvegieni au emis și o atenționare legată de igiena alimentară precară. Sportivilor li s-a recomandat să mănânce doar în restaurante și hoteluri de top, pentru a evita eventuale toxiinfecții care ar putea să le afecteze performanțele.

Ce a făcut Emma Răducanu de teama dopajului

Jucătoarea britanică de origine română, Emma Răducanu, de teamă să nu fie contaminată cu o substanță interzisă.

„Sunt alergică, cred, s-au inflamat zonele și s-au umflat foarte mult. Cineva mi-a dat un spray antiseptic, natural, pentru a încerca să ameliorez mușcăturile. Nu am vrut să-l iau. Nu am vrut să pulverizez substanța acolo. Am stat cu glezna și mâna umflate”, a povestit Răducanu jurnaliștilor.

Eric de Oliveira, despre dopajul din fotbalul românesc

Nici fotbalul românesc nu a fost ferit de scandaluri de dopaj. În 2024, Berto, fost jucător al echipei U Cluj, a fost depistat pozitiv cu Furosemid. Eric de Oliveira cu privire la numărul redus de teste antidoping efectuate în România:

„Mi se pare că stăm foarte prost cu testele doping în România. Uite, eu am jucat vreo 8-9 ani în România și n-am făcut decât două teste. Mi se pare că nu e bine. Știu că ține și de bani, cluburile care cer teste trebuie să plătească, dar nu e normal”