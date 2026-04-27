Alimentul pe care Cristiano Ronaldo nu-l mai consumă deloc. Se găsește în toate supermarketurile din România, costă sub 5 lei și e consumat zilnic de foarte mulți români

Nu de puține ori, Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a fost lăudat pentru longevitatea și forma sa fizică de invidiat. Acesta continuă să joace fotbal la o vârstă la care mulți au pus deja ghetele în cui. Veteranul lusitan este pregătit să conducă, din teren, atacul Portugaliei la Campionatul Mondial din această vară. Un fost colaborator al lui CR7 dezvăluie care ar putea fi unul dintre secretele longevității jucătorului. Care este alimentul la care acesta a renunțat definitiv.

Care este alimentul pe care Cristiano Ronaldo nu-l nu îl are în meniu. Se găsește în toate supermarketurile din România

Portughezul Cristiano Ronaldo este cunoscut drept un sportiv care respectă la sânge disciplina. O face atât în ceea ce privește antrenamentele, cât și în privința alimentației. Sportivul a primit nenumărate elogii pentru fizicul său perfect. În februarie, într-un mesaj pe contul său de Instagram, care este urmărit de cu 673 de milioane de fani, Ronaldo a scris la o fotografie: ”Longevitatea și performanța înaltă nu sunt întâmplătoare. Ele se construiesc prin recuperare zilnică și practică. Nu este un secret. Este o rutină.”

Recent, unul dintre foștii săi bucătari a oferit un detaliu surprinzător despre obiceiurile alimentare ale portughezului. Mai exact, aflăm că niciodată lapte. Giorgio Barone, cel care a avut grijă de alimentația fotbalistului, a explicat de ce. ”Fără lapte. Oamenii sunt singurele ființe care beau laptele altor ființe.

Niciun alt animal nu bea lapte după vârsta de 3 luni. Animalele nu beau laptele altor animale. Nu există în natură așa ceva. Doar oamenii continuă să bea lapte până la 30, 40, 50, 60 de ani și eu cred că e greșit. E normal să fii alăptat de mamă, precum câinii, vacile și lupii. După, nu e normal, e împotriva naturii”, a declarat Barone, citat de britanicii de la .

La ora actuală, în România, prețul pentru 1 litru de lapte în supermarketuri variază destul de mult în funcție de brand, tip (gras/semidegresat/bio) și magazin. Din date actuale ale anului 2026, sunt destule mărci care vând lapte și la prețul de sub 5 lei. Vorbim aici în principal de brandurile marcă proprie ale marilor lanțuri de supermarketuri. Exemple: Lapte UHT clasic 1 L – 4,75 lei, Lapta de consum M, 4,79 de lei, Lapte semidegresat UHT, 4,80 lei.

Pe ce se bazează dieta lui Cristiano Ronaldo

Ronaldo este cunoscut pentru faptul că se antrenează până la patru ore și mănâncă șase ”mini-mese” bogate în proteine în fiecare zi pentru a se menține în formă maximă. Acesta face apoi și saune sau băi cu gheață pentru recuperare. În plus, pe lângă exercițiile din sala de forță, CR 7 face pilates și înot cu regularitate. Asta îl ajută să rămână la procentajul de grăsime corporală de doar 7%.

Din dieta periodică a lui Ronaldo fac parte alimente ca avocado și peștele proaspăt. De regulă, el consumă în general alimente bogate în proteine și cu conținut scăzut de grăsimi. Apoi, salata, cerealele integrale precum quinoa și fructele proaspete se regăsesc zilnic pe farfuria lui. Cel mai des mănâncă piept de pui. Cristiano Ronaldo spunea în trecut că acesta este un ”aliment magic” pentru dietă.

Care este mâncarea preferată a lui Cristiano Ronaldo

Colegii lui CR 7 din naționala Portugaliei au spus că mâncarea preferată a căpitanului lor este Bacalhau à Brás. Acesta este un fel tradițional portughez care combină ouă, jumări, cartofi prăjiți și bacalao (cod sărat). De asemenea, Cristiano Ronaldo este foarte atent la somn. El doarme în fiecare noapte câte șapte ore și jumătate. Nu neîntrerupt, ci în reprize de câte 90 de minute.

La polul opus, trebuie spus faptul că băuturile răcoritoare. De altfel, la Euro 2020, a mutat o sticlă de Coca-Cola din apropierea sa în timpul unei conferințe de presă. Apoi, portughezul diferă de starul lui Manchester City, Erling Haaland, care a dezvăluit recent că include lapte crud în dieta sa, pe lângă fripturi și organe precum ficatul și inima.

Bucătarul Barone a mai spus: ”Sunt de acord cu consumul de organe (n.r. din dieta lui Erling Haaland). Ficatul, inima și creierul sunt toate alimente sănătoase. Sunt superalimente. Lui Cristiano îi plăcea și ficatul. Îl adora. Este foarte bogat în fier și este important în dietă, deci pentru organe sunt de acord, dar nu și pentru lapte.”