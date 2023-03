Alimentul pe care Dem Rădulescu nu l-a mâncat niciodată. “Mi se făcea rău numai când vedeam!”. Mulți români îl adoră de Paște

Care este alimentul pe care Dem Rădulescu nu l-a mâncat niciodată. Actorul spunea că i se făcea rău numai când îl vedea și în niciun caz nu îl punea în farfurie!

Alimentul pe care Dem Rădulescu nu l-a mâncat niciodată

Care este alimentul pe care celebrul actor nu l-a mâncat niciodată. Este un aliment preferat de mulți români și nelipsit de pe .

Chiar și așa, Dem Rădulescu mărturisea când nu îi place și nu i-a plăcut niciodată carnea de miel. Această alegere alimentară a venit pentru actor încă din copilărie.

Acesta a spus că atunci când era copil, i se făcea rău numai când vedea . Un alt aliment pe care Dem Rădulescu nu l-a iubit a fost dulceața de trandafiri.

În schimb, niște mâncăruri tradiționale pe care Dem Rădulescu le adora erau sarmalele și îi plăcea mult și carnea de porc. Tot pe gustul marelui actor era și șerbetul de trandafiri.

“Nu-mi place carnea de miel. Când eram copil mi se făcea rău numai când vedeam. Dar iubesc sarmalele, carnea de porc… Nici dulceaţa de trandafiri nu a fost niciodată preferata mea. Dar mâncam şerbet de trandafiri” mărturisea actorul, în trecut, într-un interviu acordat Andreei Marin.

De unde a primit porecla de Bibanu

Inclusiv porecla lui Dem Rădulescu avea legătură tot cu mâncarea. Acestuia i se spunea Bibanul, iar actorul a explicat în trecut de unde venea, de fapt, această poreclă.

Totul a pornit de la tatăl acestuia, care era negustor de pește în piața din Râmnicu Vâlcea. Mai întâi, fratele acestuia a primit numele de Bibanul, iar apoi, când a ajuns la teatru, Dem Rădulescu a început să fie strigat așa.

„Tata era negustor de peşte, în piaţa din Vâlcea. Fratele meu mai mare a luat într-o zi un biban frumos, l-a învelit într-un ziar şi l-a dus la şcoală, cu gândul să i-l dea profesorului, ca să-l arate ca material didactic elevilor. Mai întâi lui i-au spus copiii „Bibanu”.

După aia mi-au zis „Fratele lu Bibanu”, pe urmă porecla s-a prins de mine. Acolo am apărut pentru prima dată cu numele ăsta: Rădulescu-Bibanu. După ce am intrat la Teatru, m-am pomenit într-o zi că un student din anul III, vâlcean de-al meu, striga după mine ”Mă, Bibanule!”. Şi Bibanul am rămas”, povestea Dem Rădulescu acum mulți ani.