Alimentul pe care Gigi Becali nu îl mai mănâncă: “Doar îl mestec și-l scuip!”

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Gigi Becali a dezvăluit un obicei neobișnuit legat de alimentația sa, explicând că a renunțat să mai consume carne de o bună perioadă de timp. Patronul FCSB a povestit că, uneori, ia carnea în gură, o mestecă și apoi o scuipă, fără să o înghită. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri a explicat că procedează astfel pentru a-și demonstra că își poate controla organismul și poftele alimentare.

Gigi Becali a renunțat la carne: „Nu o mănânc deloc”

Gigi Becali a vorbit despre felul în care își gestionează alimentația și a explicat că nu mai consumă carne. a descris inclusiv o situație în care mestecă alimentul, dar nu îl înghite, considerând că în acest fel își poate controla mai bine impulsurile.

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„Nu mănânc carne deloc, nici nu o ating. Câteodată o iau în gură așa, o mestec și o scuip. Fac asta ca să-i arăt trupului cine-i stăpânul. Îl amăgesc. Deci pun carnea în gură, nu o mănânc, o mestec țaca-țaca, iar corpul crede că gata, îmi dă carne acum. Iar eu îi zic – Băi, nene, stai că-ți dau eu ție acum, că te-am păcălit cu carnea – și pac, o scuip imediat“, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Din explicațiile sale reiese că gestul nu este legat de dorința de a consuma efectiv carnea, ci de ideea de autocontrol. Becali susține că, prin acest obicei, își arată că poate rezista tentației și că nu trebuie să cedeze în fața poftelor. Declarația patronului FCSB oferă o perspectivă asupra felului în care acesta își descrie disciplina personală.

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Tase Becali și lecția care i-a arătat că fiul său Giogea are „mână” la oi

Gigi Becali a mai povestit de curând la FANATIK SUPERLIGA despre La doar 16 ani, tatăl său, Tase Becali, îi acorda un rol important atunci când trebuia împărțită o turmă cumpărată împreună cu alți oameni. În timp ce ceilalți urmăreau să aleagă oile mai mari, tânărul Gigi era atent la un alt detaliu, care avea să se dovedească mult mai profitabil.

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„Din familie am învățat treaba cu negoțul. Cumpăram oi, eram 3-4 oameni care primăvara luam și cumpărat tot, la grămadă. Aici le împărțeam. Dacă luam 200 de oi, fiecare câte 50 de bucăți și fiecare trebuia să aleagă câte una, câte una, să fie împărțeala corectă. Și când venea rândul lui tata, îmi zicea – Alege, Giogea -. El așa îmi spunea, Giogea. Și ceilalți se mirau, cum să lași băiatul la 16 ani să aleagă. Iar tata le spunea – Voi sunteți proști, aveți opii proști, dar eu nu sunt deștept degeaba, am și copil deștept, știe să aleagă -“, a povestit Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Patronul FCSB a dezvăluit și care era criteriul după care făcea alegerile. Nu dimensiunea animalului era prioritatea sa, ci capacitatea acestuia de a produce lapte, iar Tase Becali și-a dat rapid seama că fiul său avea o strategie diferită față de ceilalți.

„Eu ce făceam, că mă interesa laptele, acolo se câștigau cei mai mulți bani. Ei alegeau bucata mare, dar pe mine mă interesa să fie grasă. Ce înseamnă oaie grasă, înseamnă oaie lăptoasă. Tata s-a prins, prima dată a vrut să mă încerce, să vadă dacă știu. Iar eu alegeam mielul gras. Și când a văzut tata cum aleg eu, iar la final erau 50 de oi, una mai ca alta. Ceilalți aveau ba mai mari, ba mai slabe, ba cutare. Când a văzut tata, le-a zis că degeaba sunt bărbați de 40 de ani, că acest copil, de 16 ani, e mult mai deștept decât toți. Laptele conta, brânza se vindea“, a încheiat Becali povestea.