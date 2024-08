Alimentul pe care îl consuma zilnic femeia care a trăit până la 117 ani. Costă 1.25 lei în supermarketuri, dar mulți români evită să-l cumpere

Alimentul pe care îl consuma zilnic femeia care a trăit până la 117 ani. Costă 1.25 de lei în supermarketuri, dar mulți români evită să-l cumpere, deși are foarte multe beneficii pentru sănătatea organismului.

Produsul consumat constant de femeia care a atins vârsta de . Are un preț de 1.25 lei în magazine, dar nu e cumpărat de mulți români. Maria Branyas Morera, cea mai bătrână persoană de pe glob, a dezvăluit ce obișnuia să mănânce.

Regretata doamnă, care a încetat din viață pe 19 august 2024, la 117 ani și 168 de zile, spunea la un moment dat că din alimentația sa nu a lipsit iaurtul natural, cu 1.8% grăsime. Acesta se găsește în toate magazinele din România.

Are un gramaj de 100 grame și numeroase proprietăți pentru organism dacă este mâncat zilnic. Iaurtul natural are un preț foarte mic, de numai 1,25 de lei, dar cu toate acestea nu se numără printre preferatele românilor.

„Mulți oameni mă întreabă ce dietă urmez pentru a trăi atât de mulți ani. Întotdeauna am mâncat puțin, dar de toate, și nu am urmat niciodată vreun regim. Nu am suferit de nicio boală și nu am trecut printr-o sală de operație

Într-o epocă în care apar constant diete și alimente miraculoase pentru bunăstare și sănătate, este necesar să salvăm iaurtul, un aliment bun pentru toată viața”, a spus femeia care a atins vârsta de 117 ani, relatează .

Iaurtul natural, un aliment cu un număr infinit de proprietăți

Iaurtul natural reprezină un cu un număr infinit de proprietăți benefice pentru organism. Acest lucru a fost confirmat de regretata femeie care a trăit până la 117 ani, dar și de numeroși specialiști din domeniul medical.

Produsul îmbunătățește imunitatea și absorbția calciului. Enzimele din compoziția sa absorb mai mult calciu din iaurt decât din lapte. În plus, experții în sănătate transmit că menține sistemul digestiv sănătos.

De asemenea, consumul regulat de iaurt natural oferă organismului bacterii sănătoase, numai bune pentru a menține și îmbunătăți sănătatea întregului sistem digestiv. Produsul reduce inflamațiile și riscului de apariție a unor boli inflamatorii.

Un alt beneficiu este legat de sănătatea dinților și a gingiilor pentru că acesta nu atacă smalțul. Mai mult decât atât, acidul lactic din compoziția sa are rol protector asupra dinților și gingiilor. Iaurtul natural ameliorează simptomele provocate de alergii.