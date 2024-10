Alimentul pe care Iulia Pârlea, prezentatoarea rubricii Meteo de la Știrile PRO TV, îl consumă extrem de rar: „La mine, în familie, cam toți suntem așa”

Iulia Pârlea, vedeta de la Știrile PRO TV, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK ce mănâncă de arată atât de bine sau, mai bine zis, ce nu prea mănâncă.

Prezentatoarea de la Meteo, care arată la 38 de ani ca o puștoaică, ne-a spus că, deși multă lume o complimentează pentru silueta ei, nu face deloc sport. Vedeta de la PRO TV se bucură de o genă bună și ne spune că mai toată lumea din familia ei a fost mereu fit.

Când vine vorba despre alimentație, frumoasa brunetă ne-a mărturisit că nu consumă un aliment după care majoritatea românilor sunt fierți: carnea. Totuși, de unde își ia necesarul de proteine, dacă îl evită pe cel de proveniență animală? Ne-a lămurit și în privința asta!

„Proteina mi-o iau din năut, mazăre”

„Eu mănânc de toate. Nu fac sport și n-am făcut niciodată. E gena, probabil. La mine în familie, cam toți suntem așa, mai fit. Chiar vorbeam cu un coleg, am fluctuații de 2-3 kilograme, de când mă știu. N-am fost niciodată mai grasă, mai slabă. Ok, eu când sunt supărată, de exemplu, nu mănânc.

Sunt oameni care atunci dau iama în mâncare. Iar dacă sunt stresată, nu pot să mănânc. Mie nu-mi place carnea foarte mult. Eu mănânc foarte rar carne. În rest, mănânc tot felul de legume, iar proteina mi-o iau din năut, din quinoa, din mazăre”, a dezvăluit Iulia Pârlea, în exclusivitate pentru FANATIK.

ne-a mai precizat că e foarte atentă și la orele de somn. Chiar dacă uneori programul ei poate diferi din cauza muncii pe care o face, trebuie musai să doarmă măcar șapte ore pe noapte, altfel nu e capabilă de nimic.

„Dacă nu dorm alea opt ore, nu e bine cu mine”

„Dacă nu dorm alea opt ore, nu e bine cu mine, nu sunt om. E adevărat, de când sunt dimineața la știri, programul diferă. Mă culc noaptea la 1, iar dimineața la 5 mă trezesc. E drept, după ora 10 nu mai sunt ca un roboțel, dar fac față. Eu trebuie să dorm șapte, opt ore, altfel…”, ne-a declarat Iulia Pârlea.

ne-a povestit câte puțin și despre vacanțe, Atena fiind destinația în care ajunge an de an, mai ales vara, iar de ceva ani încoace se duce în capitala Greciei ca la ea acasă. Deși a văzut foarte multe locuri din Europa, unul din cele mai mainstream orașe n-a fost, până acum, trecut pe biletul ei de avion: Parisul.

„Am mai multe destinații în care nu am fost. Nu am fost la Paris, dacă-ți vine să crezi. Nu am ajuns la Paris, am fost în toată Europa, în America, dar la Paris nu”, ne-a spus Iulia Pârlea.

Iulia Pârlea, impresionată de concertul lui Adele de la Munchen: „Un om care și-a transformat durerea în ceva creativ”

ne-a mai confesat, în încheiere, o experiență emoționantă pe care a trăit-o într-una din escapadele ei din acest an. Nu de mult, Iulia s-a dus până la Munchen pentru a asista la concertul lui Adele, a cărei fană înfocată este!

„Am fost la Munchen, la concertul lui Adele. Nu credeam că o să trăiesc așa ceva în viața mea. Toată lumea zice că muzica ei e super-deprimantă, dar ea mi se pare un om care și-a transformat durerea în ceva creativ. Sunt oameni care se regăsesc în muzica ei.

Eu mă regăsesc în muzica ei, pentru că am suferit cu toții din dragoste, până la urmă și, uite, și acum când vorbesc mi se face pielea de găină, n-ai cum… N-ai cum să nu fii mișcat de muzica și de vocea ei”, a încheiat Iulia Pârlea, pentru FANATIK.