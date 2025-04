Alimentul pe care plătești doar 7 lei în supermarket sau în piețele din România. E plin de Omega 3. Mihaela Bilic: „Are toți nutrienții de care avem nevoie”

Mihaela Bilic, renumita nutriționistă, le recomandă românilor un aliment banal, dar extrem de benefic pentru sănătate. Este vorba despre conservele de sardine în sos de roșii, care costă doar 7 lei și sunt o sursă excelentă de Omega 3, vitamine și minerale esențiale. Conform specialistei, acest produs ieftin ascunde o adevărată comoară nutrițională.

Alimentul ieftin plin de Omega 3 și multe alte vitamine importante

în sos de roșu sunt o alegere excelentă pentru cei care vor să mănânce sănătos fără să cheltuiască mult. Pe lângă acest detaliu, conserva de sardine în sos de roșii are o valoare nutrițională imensă, în ciuda prețului scăzut.

„Știu că v-am mai zis, dar merită să vă amintesc. Ea este conserva de sardină în sos de tomate. De ce e așa valoroasă? Pentru că are omega 3 din peștele gras, vitamina D din grăsimea de pește, are oase, adică are calciu, că sunt fierte cu tot cu oase, și are mult fier.

Aceste patru ingrediente, într-o cutiuță perfectă, care nu costă decât șapte lei, Și în felul ăsta bifați toți nutrienții de care aveți nevoie într-o formă armonioasă, extrem de ușor de absorbit în organism”, a spus Mihaela Bilic, într-un videoclip, pe pagina ei de Facebook.

Ce rol joacă sosul de roșii

În același timp, medicul Mihaela Bilic a mai explicat că sosul de roșii nu e doar pentru gust, ci joacă un rol important. Aciditatea lui ajută organismul să absoarbă mai bine fierul din sardine. Practic, într-o singură conservă avem omega 3, vitamina D, calciu și fier.

De asemenea, modul în care pot obține nutrienții esențiali, fără să își complice viața. Sardinele sunt un pește gras, ideal pentru sistemul cardiovascular, iar faptul că sunt gătite cu tot cu oase face ca organismul să primească o doză importantă de calciu, ușor de absorbit.

„Sunt perfecte, sunt din Marea Baltică și merită consumate că tot vrem să mâncăm mai des pește. Uite, chestia asta e practică și ușoară de consumat. Deci omega 3, vitamina D, calciu și fier pentru șapte lei. Recomand!”, a mai explicat nutriționistul, la Pro TV.