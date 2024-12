Alimentul pe care românii îl adoră, dar care influențează testele antidrog. Mulți îl consumă dimineața, iar apoi se urcă la volan

Alimentul care influențează testele antidrog e adorat de români. De altfel îl găsești într-o mulțime de locuri și poate fi o alegere bună și sățioasă pentru prima masă a zilei. Totuși, este bine să fim atenți dacă ne urcăm la volan.

Ce aliment influențează testele antidrog

În ultima vreme, , polițiștii au intensificat controalele în trafic. Astfel, o mulțime de șoferi ajung să fie testați pentru consumul de alcool, dar și pentru consumul de droguri.

Adevărul este însă că testele antidrog nu sunt chiar atât de precise. Astfel, e posibil să fie obținut un rezultat fals pozitiv după consumul anumitor medicamente și chiar și alimente. Ulterior, șoferul poate avea probleme.

Ce aliment influențează testele antidrog însă? Banalul covrig cu mac. Poate îl adori și tu și de multe ori alegi să îl consumi la micul dejun. E un produs sățios și se găsește într-o mulțime de locuri. Iar când e cald e și mai delicios.

La ce trebuie să fie atenți șoferii

Adevărul este însă că semințele de mac pot genera rezultate fals pozitive la testele antidrog. Semințele provin din planta Papaver somniferum, care este și sursa unor droguri precum opiul și morfina.

Și pentru că la opiacee, sunt șanse mari ca după ce ai mâncat un astfel de covrig și ești testat în trafic, rezultatul testului să nu fie în favoarea ta, scrie Livescience.

Un caz de acest gen s-a produs chiar în SUA și confirmă faptul că semințele de mac influențează testele antidrog. Un copil a fost preluat de autorități după ce mama sa a picat un astfel de test. În realitate femeia nu consuma substanțe interzise, dar mâncase o salată cu semințe de mac.

„Oamenii consumă semințe de mac în siguranță de sute de ani, deoarece acestea nu conțin opiacee în mod natural. Totuși, reziduurile pot rămâne pe semințe din cauza contaminării în timpul procesării,” explică Eva Greenthal, cercetător la Center for Science in the Public Interest din Washington, D.C.

Deși în general semințele de mac sunt curățate de reziduuri, există și unele neprocesate. Astfel, este bine să fim atenți în momentul în care consumăm un astfel de aliment care influențează testele antidrog.