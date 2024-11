Alin Buzărin nu a mai rezistat și a „explodat” în direct: „De 50 de ani sufăr și pun suflet pentru tot ce înseamnă Craiova fotbalistică”

Universitatea Craiova, una dintre echipele mari și iubite din România, are parte de o perioadă nefastă. , atenția s-a îndreptat către conducerea și staff-ul echipei. Alin Buzărin nu a mai rezistat și și-a exprimat dezamăgirea în direct.

Alin Buzărin nu a mai rezistat și a „explodat” în direct

Oltenii, oameni pătimași, mai ales când vine vorba de fotbal, și-au tot dorit în ultimii ani ca titlul să vină în Bănie, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Echipa lui Mihai Rotaru se luptă în fiecare an pentru marele trofeu, dar ajunge în final să îl rateze, în timp ce echipa lui Adrian Mititelu a retrogradat în Liga 2.

ADVERTISEMENT

Alin Buzărin a reacționat vehement în direct la „FANATIK SUPERLIGA”. Expertul FANATIK nu concepe . Ulterior, acesta s-a contrat și cu Robert Niță.

„Vă spun eu între cine este divizat vestiarul!”

„Hai să ne uităm în statistică. Primele meciuri ale interimatelor de la Craiova au fost niște chestii, un meci, două… ei cunosc ce este acolo. S-ar putea ca, în virtutea acestei tradiții, să se gândească că a mers cu interimate.

ADVERTISEMENT

După mai au o etapă și se întrerupe campionatul și pot găsi cum l-au găsit anul trecut pe Petev. Vă spun eu între cine este divizat vestiarul… Între jucătorii apropiați de patron, unii mai apropiați decât alții”, și-a început Alin Buzărin discursul.

„Eu am băgat suflet în Craiova cincizeci de ani! Mi-a albit părul!”

Afinitatea lui Alin Buzărin pentru fotbalul craiovean l-a făcut să își reverse gândurile și sentimentele în direct: „Eu am băgat suflet în Craiova cincizeci de ani! Mi-a albit părul.

ADVERTISEMENT

Eu, Buzărin, am voie să vorbesc despre fotbalul din Craiova. Eu am fost pe stadionul acela în ziua în care am fost făcut pionier! Cei care sunt și vorbesc pe acolo pe vremea aia măsurau dormitorul cu chibritul.

Amândouă echipele sunt ale Craiovei, amândouă merg rău, la amândouă trebuie făcut ceva. S-a greșit și de o parte și de cealaltă, scârțâie!”, a explodat Alin Buzărin la „FANATIK SUPERLIGA”.

ADVERTISEMENT

Alin Buzărin și Robert Niță, conflict în direct

Alin Buzărin consideră că influența lui Mihai Rotaru în vestiarul echipei este foarte mare, iar jucătorii tind să vorbească mai mult cu patronul decât cu antrenorul. Robert Niță nu vede astfel lucrurile.

„E vina lui Rotaru pentru ce se întâmplă în vestiar!?”, a fost întrebarea lui Robert Niță. „Cred că Gâlcă simte că atunci când unii jucători intră în contradicție cu el se adresează în altă parte!”, a răspuns imediat Alin Buzărin.

Alin Buzărin nu a mai rezistat și a explodat în direct