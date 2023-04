Alin Chirilă, despre relația cu Moromete de la Survivor: „Mi-a spus că mă iubește. Era geloasă”

Alin Chirilă a spus adevărul despre prietenia cu Andreea Moromete de la Survivor România. S-a zvonit că ar fi fost mai mult decât prieteni, iar fostul Războinic a făcut lumină, dând de înțeles că, pe o parte, speculațiile nu au fost complet eronate. Motivul real pentru care „s-a rupt lanțul de iubire”.

Alin Chirilă, dezvăluiri din culisele prietenie cu Andreea Moromete. S-a îndrăgostit Războinica de el?

Eliminat de la Survivor România, Alin Chirilă a mers în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a făcut lumină în unul dintre cele mai controversate subiecte care l-au vizat pe parcursul competiției. .

Luptătorul a dezvăluit că, din partea sa, nu s-a pus niciodată problema de așa ceva. Își iubește nespus soția și a afirmat cu tărie că „Loredana este singura femeie pentru care mi-aș da viața în fiecare minut”.

Dar când vine vorba de Andreea Moromete, Alin Chirilă nu este la fel de sigur. A susținut că fosta polițistă s-a implicat mai mult în prietenia lor, iar asta i-a dat de gândit și a hotărât să impună limite pentru a nu o supăra pe mama copiilor săi.

„Au fost momente în care mi-a spus că mă iubește”

„Am cu Moromete o relație de prietenie foarte apropiată. Din punctul meu de vedere, eu pot să merg cu prietenia până la un anumit punct. Pentru că am soție, pe care o respect și o iubesc și nu-mi permit ca de la punctul respectiv să trec mai încolo. Eu m-am dus în pădure, ea a mers cu mine. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Mi-am dat seama cum se dă asta acasă.

Și în momentul respectiv, i-am spus lui Moromete: ‘Vezi că o să mă distanțez un pic față de tine, pentru că relația noastră de prietenie nu dă bine acasă’. Ținând cont că de câteva ori mi-a spus că mă iubește. Probabil ca un frate.

Au fost câteva momente, la câteva jocuri, în care a sărit în brațele mele, efectiv. M-a luat cu picioarele așa, m-a pupat pe obraz și a spus că mă iubește. Asta fiind la jocuri, probabil că era în extaz”, a explicat Alin Chirilă, la Pro TV, despre prietenia cu Andreea Moromete.

Alin Chirilă: „Andreea Moromete a început să devină geloasă”

Ulterior, Alin Chirilă s-a împrietenit cu Lucianna Vagneti, cu care avea mai multe lucruri în comun, iar cesta a fost și momentul în care și-a dat seama că Andreea Moromete e geloasă. „Îndepărtându-mă de ea, m-am apropiat de Lucy și a început să devină geloasă. Acolo mi-am dat seama că a fost din partea ei mai multă prietenie decât din partea mea.

Nu știu dacă s-a îndrăgostit de mine. Ea mi-a spus că am dezamăgit-o că nu am avut aceleași sentimente față de ea cum a avut ea față de mine. I-am spus că ‘Nu am cum să am’. Modul în care vedea ea prietenia noastră, eu nu puteam să o văd, că nu îmi permite…Loredana mă cunoaște pe mine. Știe de ce sunt în stare. Avem 14 ani împreună. Și-a dat seama că au fost doar niște chestii superficiale”, a completat Alin Chirilă despre Andreea Moromete.

Alin Chirilă, motivul pentru care Andreea Moromete s-a luat de Lucianna Vagneti

În plus, acesta ar fi fost motivul pentru care Andreea Moromete a început să o jignească și să o nominalizeze pe Luciana spre eliminare. „Cearta cu Moromete a plecat din cauză că Luciana s-a apropiat de mine. Lanțul de iubire…lanțul ăsta s-a rupt din momentul în care eu am început să mă apropii de Lucianna.

Moromete a început să o facă în toate felurile. Și atunci a început să dea și în mine. Noi multe subiecte nu aveam de discuție. Ea de 23 ani, singură, necăsătorită, alt domeniu. Cu Lucianna mai vorbeam, aveam familii. Atunci mi-am dat seama că Moromete era geloasă și că prietenia ei era…un pic mai mult emoțional”.

De consideră Alin Chirilă că Dan Ursa e fals

De asemenea, . „De ce spun de Dan Ursa că e fals. Nu pot să reproduc exact cuvintele pe care le-a folosit el acolo. El ne-a spus mai multe chestii despre viața lui și nu se pupă toate aventurile lui cu ceea ce încearcă să arate acolo. Când apar camerele pe noi nu e așa…El nu e așa, e total schimbat când vorbește cu noi despre viața lui și când mergem în camp se schimbă. Mie nu-mi plac oamenii prefăcuți”, a completat Alin Chirilă.