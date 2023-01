Alin Chirilă l-a umilit pe Andrei Neagu: „Parcă ești o domnișoară care iese cu pudelul”! A făcut-o praf și pe Codruța

Jocurile pierdute și-au pus amprenta asupra stării de spirit din tabăra Războinicilor de la Survivor România 2023. Alin Chirilă nu l-a scăpat din ochi pe Andrei Neagu, pe care l-a umilit numindu-l „domnișoară”. Codruța Began a cerut acasă, apoi s-a răzgândit, iar Luciana Vagneti a avut cădere nervoasă pe traseu.

Andrei Neagu, umilit de Alin Chirilă la Survivor România 2023

a scos la iveală noi tensiuni în tabăra Războinicilor, iar în centrul scandalurilor a fost Alin Chirilă, cel care nu i-a iertat nici pe Andrei Neagu, nici pe Codruța Began.

au pus-o la pământ pe antrenoarea de fitness și au făcut-o să-și piardă motivația. Războinica a cedat și a început să plângă, mărturisind că nu poate rezista în astfel de condiții și că cel mai bine i-ar fi să plece acasă cât încă se mai înțeleg bine și nu are resentimente.

„Cu mijloacele care se luptă la Survivor nu pot să lupt. Nu vreau să mă mocirlesc. Deja e mult. Vreau să plec acasă”, a spus, printre lacrimi, Codruța Began.

Alin Chirilă, însă, a fost de părere că Războinica s-a simțit vinovată pentru tot ceea ce s-a întâmplat în zilele anterioare, iar acum vrea să rezolve, cumva, lucrurile.

„Ți-ai dat seama de anumite chestii și te simți vinovată? Eu cred că se victimizează. Tot timpul încearcă să-și caute scuze (…) Ai fost învățată să facă toți cum spui tu”, i-a spus Alin Chirilă.

„Eu cred că vrea să fie tot timpul ridicată”, l-a susținut și Alexandra Porkolab.

Totuși, după discuție, Codruța Began și-a revenit și și-a schimbat declarațiile menționând că nu-și dorește să părăsească competiția Survivor România 2023.

Alin Chirilă, sătul „să aducă puncte pentru alții”. L-a numit pe Andrei Neagu „domnișoară”

De ochiul critic al lui Alin Chirilă nu a scăpat nici Andrei Neagu, luat deja în vizor de colegi și privit drept „carne de tun” când vine vorba de nominalizări. Luptătorul MMA i-a reproșat colegului său de echipă că s-a săturat să se lupte și să aducă puncte ca apoi el să nu-și dea interesul și să piardă jocurile.

„Eu sparg cocos, eu împart cu toată lumea. Că e vorba de ceva de mâncare… eu mă duc să fac și mâncare și sunt alte persoane care nu vin cu nimic în echipă.

De exemplu, cum e Neagu, pe lângă faptul că nu prea face nimic la baracă și nu se implică cu ceva, nici puncte nu aduce”, a afirmat Alin Chirilă.

Războinicul nu s-a sfiit deloc să folosească cuvinte dure și după ce pe Andrei Neagu l-a comparat cu „o domnișoară de 13 ani”.

„Sunt foarte supărat că ai adus doar un punct până acum și în anumite jocuri a ținut de acel punct sau două, pe care le-ai pierdut și ne-au înclinat nouă balanța în jos. Degeaba aduc eu două puncte în echipă, dacă tu pe alea două le pierzi. E ca și cum am luat-o de la zero.

Am schimbat foaia. Am ținut în mine și am simțit s-o spun. Am doi copii acasă de crescut, nu vreau să mai țin în cârcă pe nimeni.

Astăzi trebuie să-ți dai duhul acolo. Tu când alergi, zici că mergi la plimbare cu umbrela. Zici că ești o domnișoară de 13 ani care iese cu pudelul. Ești bărbat sau ce ești?”, a spus Alin Chirilă, susținut de Andrei Krișan care a afirmat că nu mai pot să țină oameni în spate.

Andrei Neagu s-a apărat în fața acuzațiilor

Pus la zid, Andrei Neagu a recunoscut că nu aduce puncte pe traseu, dar a susținut că își dă silința pentru a fi de ajutor echipei sale.

„Am înțeles reacția, de aia am și tăcut. Am decis să pot să stau, să mă uit și să mă bucur de spectacol, pentru faptul că nu eu îmi arăt masca sau fața adevărată, ci el”, s-a apărat Andrei Neagu.

Luciana Vagneti, cădere psihică pe traseu: „Nu vreau încurajare”

Presiunea aducerii punctelor pare să-i afecteze pe majoritatea Războinicilor de la Survivor România 2023. Deși aceștia au câștigat jocul pentru imunitate și s-au bucurat de un consiliu liniștit, așa cum și-au dorit, în timpul meciului, Luciana Vagneti a avut o cădere nervoasă, după ce a pierdut.

„Eu nu vreau nicio încurajare că sunt varză. Știu că la asta vă gândiți! Asta e momentul meu să plec. O să plec. Nu vreau încurajare”, a strigat în mod repetat Luciana Vagneti, sub privirile îngrijorate ale colegilor care încercau să o liniștească.