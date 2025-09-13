Sport

Alin Fică, declarație ciudată după transferul ratat la Rapid! Ce a spus despre impresarul său: „Am discutat cu el tot”

Alin Fică a comentat telenovela transferului său la Rapid după Metaloglobus - CFR Cluj 1-1. Ce a spus mijlocașul ardelenilor despre impresarul său
Ciprian Păvăleanu
14.09.2025 | 00:04
Alin Fica declaratie ciudata dupa transferul ratat la Rapid Ce a spus despre impresarul sau Am discutat cu el tot
ULTIMA ORĂ
Alin Fică a rupt tăcerea după ce a ratat transferul la Rapid. Foto: Colaj FANATIK

CFR Cluj a remizat cu nou-promovata Metaloglobus, care adunase un singur punct în primele 8 etape. Alin Fică a jucat 87 de minute în meciul de la Clinceni, iar la final a vorbit despre transferul ratat la Rapid.

ADVERTISEMENT

Alin Fică, declarație ciudată cu privire la transferul ratat la Rapid: „Din păcate a picat, dar mă bucur că am rămas aici”

Alin Fică a fost foarte aproape de un transfer la Rapid pe ultima sută de metri a ferestrei de mercato din această vară, însă tranzacția a picat în cele din urmă, iar mijlocașul a rămas la CFR Cluj. La finalul partidei Metaloglobus – CFR Cluj 1-1, el a oferit o declarație ciudată, recunoscând că îi pare rău ca nu a ajuns în Giulești, dar, în același timp, se bucură că a rămas în Gruia:

„Cred că ne-au lipsit curajul și încrederea de sine. La final s-a văzut asta. Vom face tot ce ne stă în putință să revenim acolo unde ne este locul. CFR Cluj este un club cu ADN de campioană și vom face totul să ajungem acolo sus.

ADVERTISEMENT

Nu pot spune că avem gânduri negre. Ăsta este fotbalul, trebuie să luăm fiecare meci pas cu pas. Suntem jucători cu calitate și trebuie să ajutăm echipa să ajungă acolo unde îi este locul.

Din păcate nu s-a mai realizat transferul la Rapid. Mă bucur că am rămas aici! Este clubul care mi-a dat tot și am reușit multe performanțe alături de CFR . Până voi pleca, voi da tot până în ultima secundă”, a spus Alin Fică la flash-interviu, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Digi24.ro
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”

Ce a spus Alin Fică despre impresarul său

Întrebat dacă impresarul său, Lucian Marinescu, a avut vreun rol în căderea acestui transfer, Alin Fică a ales să nu comenteze subiectul: „Nu vreau să comentez despre impresarul meu, sunt detalii private.

ADVERTISEMENT
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar...
Digisport.ro
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”

Am discutat cu el și cu clubul Rapid, nu s-a concretizat și asta este. Nu mă gândesc la plecare sau să schimb echipa. Vreau să rămân aici, să ajut CFR-ul și să ne îndeplinim obiectivul. Noi încercăm să ne adaptăm la cererile antrenorului și vom vedea ce va fi”, a mai spus Fică.

SuperLiga, etapa 9. Metaloglobus – CFR Cluj 1-1. Un nou semieșec pentru echipa...
Fanatik
SuperLiga, etapa 9. Metaloglobus – CFR Cluj 1-1. Un nou semieșec pentru echipa lui Mandorlini, care nu a mai câștigat din prima etapă. Cum arată clasamentul
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta...
Fanatik
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a lui Walter Zenga e absolut superbă
Nota primită de Olimpiu Moruțan după Atromitos – Aris Salonic 1-2. Prestație încurajatoare...
Fanatik
Nota primită de Olimpiu Moruțan după Atromitos – Aris Salonic 1-2. Prestație încurajatoare după accidentare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Probleme la echipa din SuperLiga! 'Înțepături' la adresa patronului: 'Defilăm cu ce avem'
iamsport.ro
Probleme la echipa din SuperLiga! 'Înțepături' la adresa patronului: 'Defilăm cu ce avem'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!