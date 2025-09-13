Alin Fică, declarație ciudată după transferul ratat la Rapid! Ce a spus despre impresarul său: „Am discutat cu el tot”

care adunase un singur punct în primele 8 etape. Alin Fică a jucat 87 de minute în meciul de la Clinceni, iar la final a vorbit despre transferul ratat la Rapid.

Alin Fică, declarație ciudată cu privire la transferul ratat la Rapid: „Din păcate a picat, dar mă bucur că am rămas aici”

Alin Fică a fost foarte aproape de un transfer la Rapid pe ultima sută de metri a ferestrei de mercato din această vară, însă t La finalul partidei Metaloglobus – CFR Cluj 1-1, el a oferit o declarație ciudată, recunoscând că îi pare rău ca nu a ajuns în Giulești, dar, în același timp, se bucură că a rămas în Gruia:

„Cred că ne-au lipsit curajul și încrederea de sine. La final s-a văzut asta. Vom face tot ce ne stă în putință să revenim acolo unde ne este locul. CFR Cluj este un club cu ADN de campioană și vom face totul să ajungem acolo sus.

Nu pot spune că avem gânduri negre. Ăsta este fotbalul, trebuie să luăm fiecare meci pas cu pas. Suntem jucători cu calitate și trebuie să ajutăm echipa să ajungă acolo unde îi este locul.

Din păcate nu s-a mai realizat transferul la Rapid. Mă bucur că am rămas aici! Este clubul care mi-a dat tot și am reușit multe performanțe alături de CFR . Până voi pleca, voi da tot până în ultima secundă”, a spus Alin Fică la flash-interviu, conform

Ce a spus Alin Fică despre impresarul său

Întrebat dacă impresarul său, Lucian Marinescu, a avut vreun rol în căderea acestui transfer, Alin Fică a ales să nu comenteze subiectul: „Nu vreau să comentez despre impresarul meu, sunt detalii private.

Am discutat cu el și cu clubul Rapid, nu s-a concretizat și asta este. Nu mă gândesc la plecare sau să schimb echipa. Vreau să rămân aici, să ajut CFR-ul și să ne îndeplinim obiectivul. Noi încercăm să ne adaptăm la cererile antrenorului și vom vedea ce va fi”, a mai spus Fică.