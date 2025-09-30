Alin Fică, lovitură de teatru! Rapid a anunțat că îl transferă, însă este aproape să semneze cu alt club din SuperLiga: „Ne-am înțeles”

Alin Fică a fost protagonistul unei telenovele în ultimele ore ale perioadei de mercato din România, asta după ce a fost dat

Lovitură de teatru: Alin Fică, dat ca transferat la Rapid, semnează cu alt club

Giuleștenii s-au înțeles cu cei de la CFR Cluj, însă lucrurile s-au complicat după ce agentul fotbalistului . Victor Angelescu a spus însă, recent, că jucătorul va ajunge în iarnă la trupa bucureșteană. Cristi Balaj a ținut să-l contrazică pe acesta și dezvăluie că Fică s-a înțeles cu trupa din Gruia pentru a-și prelungi contractul.

„Nu a fost dat la o parte, etapa trecută a fost accidentat. El a stat în tribună din cauza faptului că a fost accidentat. Nu are nicio legătură cu transferul ratat la Rapid. Din câte am discutat cu el știu că dorește să semneze prelungirea contractului cu noi. Ne-am și înțeles verbal, e doar o chestiune legată între el și agentul lui. Ne-a rugat să așteptăm. Din ce am discutat dorește să rămână la CFR Cluj.

Asta nu înseamnă că dacă semnează prelungirea cu noi nu va pleca la un club mai mare în cazul unei oferte. Fică a devenit un jucător excelent, trebuie să recunoaștem că a crescut foarte mult în ultima perioadă, iar înainte de toate este un băiat senzațional. Are un caracter curat, un sportiv și în afara terenului de joc, în afara orelor de antrenament. Vreau să-i felicit părinții pentru modul în care l-au educat.

Chiar dacă el este departe de ei de ceva timp, de când este la CFR Cluj. Da, el mai are contract cu noi până la finalul sezonului. Noi avem răspunsul. Există o nemulțumire între el și agent, chiar dacă eu cunosc detaliile nu e corect să spun”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Duel Rapid – CFR Cluj pe piața transferurilor. Alin Fică, disputat de cele două echipe

Chiar dacă perioada de mercato s-a terminat recent, cluburile deja se gândesc la viitoarele transferuri, ce ar urma să aibă loc în iarnă. Unul dintre jucătorii care este la mare căutare printre granzi, Alin Fică, trebuie să se decidă ce ofertă acceptă. Giuleștenii susțin că au rezolvat totul pentru ca mutarea să se perfecteze în pauza competițională din iarnă, însă acum ardelenii replică și spun că sunt aproape să bată palma cu jucătorul pentru prelungirea contractului.

În cazul în care Fică ar semna cu Rapid, el nu ar putea ajunge în Giulești în iarnă, asta fără acordul celor de la CFR Cluj, cu care se află sub contract până la finalul stagiunii. Bucureștenii l-ar putea avea în lot pe jucătorul român de abia din vara viitoare, când îi expiră înțelegerea. Totuși, mai există și varianta de a se înțelege cu trupa din Gruia și să achite o sumă compensatorie pentru ca Fică să devină jucătorul Rapidului încă din iarnă, așa cum a anunțat Victor Angelescu.