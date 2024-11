Alin Fică, primul gol în SuperLiga! L-a învins pe „invincibilul” Siegrist în CFR Cluj – Rapid. Reacția mijlocașului: „Sunt puțin supărat”. Update

Alin Fica (23 de ani) a marcat primul său gol în SuperLiga . Mijlocașul ardelenilor a întrerupt seria de invincibilitate a goalkeeperului giuleștean Benjamin Siegrist.

Alin Fică și-a exprimat dezamăgirea după primul gol marcat în SuperLiga. Mijlocașul lui CFR Cluj nu s-a putut bucura de reușita în poarta Rapidului pentru că cele trei puncte n-au rămas în Gruia. CFR – Rapid s-a terminat 1-1.

„Cred că meritam victoria, de asta sunt și puțin supărat. A fost și primul gol în SuperLiga, speram să câștigăm cu golul meu. Era normal să protejăm rezultatul, dar așa a fost.

E al doilea gol pe care îl luăm cu Rapid pe final de meci. Asta este. A fost o perioadă foarte grea, dar am avut discuții cu Mister. Mi-a zis să am răbdare, să îmi aștept șansa.

Mă bucur că am profitat de ea și că Mister e mulțumit de mine. Era un plus de moral cu o victorie, dar este OK și un punct. Mergem la Craiova să câștigăm, apoi o luăm pas cu pas”, a declarat Alin Fică la finalul meciului.

Alin Fică a marcat primul gol în SuperLiga în CFR Cluj – Rapid

În minutul 81 al derby-ului etapei a 17-a din SuperLiga, Alin Fică a marcat primul său gol în campionat. Mijlocașul lui CFR Cluj l-a învins pe Benjamin Siegrist cu un șut din afara careului. – vezi

Aflat pe respingere la un corner, Fică a lovit mingea din prima și nu i-a dat nicio șansă goalkeeperului Elvețian, care avea o serie de cinci meciuri la rând fără gol primit. Rapid nu mai încasase gol din 6 octombrie, .

Înaintea acestui gol, mijlocașul în vârstă de 23 de ani mai înscrisese o singură dată în tricoul ardelenilor. S-a întâmplat însă într-un meci de Cupă, disputat în septembrie 2023, când CFR Cluj a învins-o pe Alexandria cu scorul de 3-1.

Alin Fică e un produs 100% al academiei lui CFR Cluj, pentru care a jucat 52 de meciuri, a marcat 2 goluri și a oferit 4 assist-uri. Mijlocașul are în palmares 2 titluri de campion cu „feroviarii”, iar în acest moment e cotat de Transfermarkt la 400.000 de euro.

Bucuria clujeanului, stricată de Burmaz

Din păcate pentru Alin Fică, golul marcat în poarta lui Siegrist nu a fost suficient pentru ca echipa lui Dan Petrescu să rămâne cu toate cele 3 puncte din derby-ul cu Rapid.

Bucuria mijlocașului a fost stricată de Borisav Burmaz. Sârbul a fost asul din mâneca lui Marius Șumudică. Introdus pe teren în minutul 86, Burmaz a avut nevoie de doar patru minute pentru a înscrie.

Burmaz a făcut 1-1 cu primul său gol din acest campionat. Înaintea derby-ului din Gruia, atacantul din țara vecină avea 14 meciuri la rând în SuperLiga fără să își treacă numele pe tabela de marcaj.