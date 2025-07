Alin Fică, secretul euro-golului din CFR Cluj – Paksi 3-0: „Am încercat și la antrenament”. Ce a zis Hindrich de penalty-ul repetat

Alin Fică a început doar pe banca de rezerve returul dintre CFR Cluj și Paksi din prima manșă preliminară din Europa League. El a intrat însă foarte repede pe teren în partida din Gruia.

ADVERTISEMENT

Alin Fică a marcat superb pentru 1-0 în CFR Cluj – Paksi: „Am încercat și la antrenament”

, iar Fică a intrat în locul lui la scurt timp. În minutul 35, el a deblocat tabela cu o execuție superbă cu interiorul piciorului drept la colțul lung din marginea careului de 16 metri. Mingea respectivă s-a dus direct în zona vinclului, fără speranțe de intervenție pentru portarul advers.

La flash-interviul acordat la finalul meciului, mijlocașul lui Dan Petrescu a dezvăluit că a încercat astfel de finalizări chiar la ultimul antrenament susținut de CFR Cluj înaintea jocului de joi seară. În plus, chiar a și discutat cu antrenorul secund Ovidiu Hoban vizavi de astfel de încercări care ar fi meritat să fie făcute în această partidă, după cum de altfel s-a și întâmplat, cu succes.

ADVERTISEMENT

„O seară frumoasă pentru noi, ne bucurăm că am făcut suporterii fericiți, cred că astăzi ne-am făcut treaba. (n.r. Despre execuția de la gol) Am încercat și dimineață la antrenament, chiar vorbeam cu Ovidiu Hoban, am văzut colțul, nu am avut vizibilitate bună, dar mă bucur că am dat gol și am reușit să ajut echipa.

Nu este niciun secret, încerc să îmi fac treaba, mă concentrez doar pe fotbal, asta este pasiunea mea, am oameni care mă susțin, familia mea, prietena mea, a fost ziua ei acum câteva zile și vreau să îi dedic golul, fratele meu.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte optimist, îmi cunosc colegii, îl cunosc pe Mister, suntem o echipa ambițioasă și sunt sigur că vom face o figură frumoasă”, a spus Alin Fică la finalul meciului

ADVERTISEMENT

Otto Hindrich l-a salvat pe Damjan Djokovic

La scorul de 1-0, portarul lui CFR Cluj a apărat un penalty comis de mijlocașul croat. Ulterior însă, arbitrul a dictat repetarea loviturii de la 11 metri pentru că Bolgado intrase în suprafața de pedeapsă înainte de prima execuție.

ADVERTISEMENT

Din fericire pentru ardeleni, același Vecsei a ratat și a doua oară, șutând pe lângă poartă. La finalul meciului, Hindrich a fost întrebat și despre acel moment și a dezvăluit chiar că l-a asigurat pe Djokovic că va apăra și astfel îl va „salva”.

„Mă simt foarte bine, cred că eram obligați să ne calificăm în seara asta. E bine, a fost un meci strâns până la 2-0, dar cu golul de 2-0 s-a terminat calificarea.

Înainte să dea penalty a venit Djoko la mine și mi-a zis că e penalty și i-am zis ‘Stai liniștit, că apăr’. Șansa a fost de partea noastră.

E un lucru pe care mi l-am dorit foarte mult, te vede lumea mult mai bine în Europa și sunt meciuri în care poți să ieși la rampă.

Da, va fi o dublă foarte grea (n.r. cu Lugano), dar cred că dacă ne dorim și suntem concentrați, avem șanse să ne calificăm”, a declarat și Otto Hindrich la flash-interviu.

[fanatik-live vod=1 playerId=’dorRq8lU’ uuid=’DJ8hsBTYFKh’ title=’Alin Fică, concluzii după un nou meci cu gol pentru CFR Cluj’ heading=’h3′]